Как снизить вероятность отказа по ипотеке?

20.07.2021, 15:15, Детали

Теги: Бизнес, Работа, Строительство

Слово «нет» – самый неприятный ответ сотрудника банка, когда вы обращаетесь за кредитом на жилье. Можно ли повлиять на этот ответ? Есть ли варианты покупки квартиры, если покупатель не располагает нужной суммой? Попробуем найти ответы на эти вопросы!

Готовимся к подаче заявления

Чтобы не отказали в ипотеке, внимательно отнеситесь к таким моментам:

Тщательно проверьте свои справки о доходах и вносите данные в заявку максимально точно. Если работодатель где-то что-то напутал, попросите переделать документ. Любое исправление или несоответствие данных вызовет подозрение со стороны службы безопасности банка;

Убедитесь, что доходов достаточно, чтобы каждый месяц выплачивать ипотеку и проценты. Это можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов в сети. Помните, что от величины вступительного взноса зависит объем переплаты по процентам;

Постарайтесь выяснить, например, через открытые источники в РосРеестре, нет ли проблем у вашего работодателя. Иногда наличие налоговых проблем, исков в его адрес также служит причиной отказа.

Но даже тщательная подготовка и предварительное «да» не дает гарантий. На форумах заемщики нередко спрашивают https://znkrf.ru/otkaz_v_ipoteke.php , могут ли отказать в ипотеке после одобрения? Это действительно возможно. Перед самим подписанием банк еще раз, но уже намного тщательнее проверяет заемщика и его работодателя. Если есть обстоятельства, которые ставят под угрозу выплату кредита, банк может не согласиться сотрудничать.

Куда обращаться, если банк отказал в ипотеке?

Оспорить решение вы не можете. Но есть способ избежать отрицательного ответа в принципе – обратиться жилищный накопительный кооператив. Он работает совсем по другому принципу и требования к потенциальным членам минимальны:

Возраст от 16 лет;

Наличие паспорта;

Свидетельство о присвоении ИНН.

Даже при заключении доверительной рассрочки от вас не потребуется подтверждение доходов, предоставления залога или привлечение поручителей, различных страховок. Принцип покупки квартиры таким методом простой:

Чтобы забронировать квартиру достаточно внести половину ее стоимости. Таким образом вы не только закрепляете ее за собой, но фиксируете цену за квадратный метр на этой половине;

После брони вам нужно заключить соглашение о бронировании и доверительной рассрочке, по условиям которого вы постепенно будете выкупать оставшиеся квадратные метры своего будущего жилья;

После того, как все квадратные метры станут вашими, происходит фиксация права собственности на квартиру за вами и теперь вы можете распоряжаться ею на свое усмотрение – продавать, дарить, завещать.

Такой способ заметно выгоднее, если покупать квартиру на ранних этапах строительства дома. Главное – выбрать надежного застройщика и кооператив. Так, ЖНК «Жилищные Возможности» сотрудничает с девелоперской компанией «Унистрой» – лидером отрасли в РТ. Этот застройщик имеет безупречную репутацию, поэтому тут вы без рисков можете купить квартиру через ЖНК даже на старте продаж.

* Предоставление рассрочки возможно для членов жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности», деятельность которого осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение жилого помещения, составляет не менее 50 % от площади жилого помещения. Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счёт ЖНК. Срок паенакопления не менее 2 лет. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат кооператива, связанных с приобретением квартиры.

Более подробно о порядке участия в ЖНК «Жилищные Возможности» можно узнать на сайте znkrf.ru. Не является публичной офертой.