ПАО «ОДК-Сатурн» представит достижения в области газотурбинного двигателестроения на МАКС-2021

14.07.2021, 11:05, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

ПАО «ОДК-Сатурн» примет участие в XV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) с 20 по 25 июля 2021 года в подмосковном Жуковском.

В числе экспонатов общего стенда Объединенной двигателестроительной корпорации будут представлены достижения ведущего промышленного предприятия Ярославского региона – ПАО «ОДК-Сатурн» в области газотурбинного двигателестроения – двигатели авиационного и наземного применения, образцы высокотехнологичных деталей.

– Участие в Международном авиационно-космическом салоне, безусловно, хорошая возможность продемонстрировать новейшие разработки нашего предприятия, – отмечает заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн», председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Виктор Поляков. – Газотурбинные двигатели работают в небе, на море и на земле, и по каждому направлению в линейке выпускаемых «ОДК-Сатурн» изделий постоянно появляется что-то новое. ПАО «ОДК-Сатурн» ведет серьезную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по всем направлениям деятельности, работает над перспективными двигателями в качестве головного разработчика и в кооперации с другими предприятиями ОДК. Российское двигателестроение демонстрирует сегодня высокие темпы роста, есть определенные достижения в области импортозамещения, диверсификации производства, в освоении передовых технологий, в том числе цифровых.

Выставочная экспозиция Объединенной двигателестроительной корпорации будет занимать целый павильон, состоящий из несколько разделов. В павильоне С-1 будут представлены серийные двигатели и новые разработки всех предприятий корпорации: натурные образцы газотурбинных двигателей ПД-14,ПС-90А, макет двигателя большой мощности наземного применения ГТД-110М, макеты турбовинтового двигателя ТВ7-117-СТ-01 и вертолетных турбовальных двигателей ВК-650В, ВК-2500ПС, ВК-1600В, гибридной силовой установки, а также жидкостного ракетного двигателя РД-108А и натурный образец газогенератора новейшего авиационного двигателя ПД-8. На стенде также будет экспонироваться продукция специального назначения в виде макетов и натурных образцов двигателей АЛ-41Ф-1С, РД-33МК, ТРДД-50АТ и АИ-222-25.

В летной программе МАКС-2021 ключевым экспонатом станет самолет МС21-310, оснащенный двигателями отечественного производства ПД-14. Помимо него, на статической стоянке и в летном показе будет задействовано еще несколько самолетов МС-21-300. Гостям будет представлен и новый региональный самолет Ил-114-300.

Интерес участников салона к проведению в рамках МАКС конференций, круглых столов и брифингов традиционно высок. Представители предприятия проведут встречи и переговоры по текущим и перспективным проектам, примут участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Одним из центральных событий деловой программы салона станет Четвертый Евразийский аэрокосмический конгресс. 19 июля в ходе пленарного заседания этого форума объявят победителей конкурса «Авиастроитель года». В двух номинациях на конкурс представило свои проекты ПАО «ОДК-Сатурн». По информации организаторов ПАО «ОДК-Сатурн» признано лауреатом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «Лучший инновационный проект» за «Создание инновационного литейного производства» и дипломантом конкурса в номинации «За создание новой технологии» за проект «Разработка безрениевого высокожаропрочного никелевого сплава для монокристаллических лопаток турбин, освоение его производства и изготовления деталей из него».

Специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» также выступят с сообщениями на стенде ОДК.

Одной из заявленных на 21 июля в 15-00 ч. тем выступлений является «Методология управления жизненным циклом газотурбинного двигателя на основе концепции цифрового двойника». В презентации 23 июля в 15-00 ч. по теме «Технологические компетенции мирового уровня в рамках стратегии АО «ОДК» пойдет речь о достижениях ПАО «ОДК-Сатурн» в области базовых и перспективных производственных технологий, в том числе об аддитивном производстве, технологиях изготовления деталей из полимерных композиционных материалов и керамических композиционных материалов. Подход к проектированию на основе концепции цифрового двойника в совокупности с другими лучшими технологиями, имеющимися на рынке, позволяет Объединенной двигателестроительной корпорации выдерживать жесткие сроки создания новых конкурентоспособных продуктов.

В рамках деловой программы МАКС-2021 в Конгресс-центре состоится III Международная конференция «Аддитивные технологии для аэрокосмоса 2021», на пленарном заседании которой 22 июля с докладом о развитии аддитивных технологий в ПАО «ОДК-Сатурн» выступят специалисты рыбинского предприятия. 23 июля на МАКС-2021 пройдет Круглый стол с участием представителей ОДК и руководителей предприятий корпорации направления ИТ-сферы. В ходе мероприятия речь пойдет о цифровой трансформации авиационной промышленности. Специалисты обменяются практическим опытом и обсудят перспективы развития.

24 июля в 15-00 ч. на стенде ОДК состоится профориентационное мероприятие – презентация детской книги «Сказочное путешествие лопатки», подготовленной ПАО «ОДК-Сатурн» совместно с издательством «Медиарост». Сказка написана известной детской писательницей Юлией Симбирской. Оживший на страницах издания сказочный персонаж – авиационная Лопатка – в доступной форме рассказывает маленьким читателям о строении и работе двигателей, о первых летательных аппаратах и современных видах самолетов, о профессиях и о работе моторостроительного завода в целом. Рисунки известного в сфере книгоиздательства московского художника Михаила Иванова иллюстрируют специфику производства, эволюцию технологий, образцы выпускаемой продукции.

Также 24 июля сборная команда ПАО «ОДК-Сатурн» из 12 человек примет участие в Кубке «МАКС-2021» по мини-футболу среди корпоративных команд. Соревнования пройдут на стадионе «Метеор» в Жуковском. МАКС-2021 посетят победители различных корпоративных конкурсов ПАО «ОДК-Сатурн». Уникальную возможность увидеть новейшие разработки в области авиации и космонавтики получат и первые пять участников образовательного проекта «Крылья Ростеха», зачисленные в пилотную группу «ОДК-Сатурн» – РГАТУ.

Для многочисленных любителей авиации Международный авиационно-космический салон обещает стать грандиозным воздушным праздником. В ходе летной программы можно будет наблюдать за полетами прославленных авиационных групп высшего пилотажа: «Русских Витязей», «Стрижей», «Соколов России» и «Беркутов», оценить мастерство летчиков-испытателей, демонстрирующих уникальные возможности современной авиационной техники.