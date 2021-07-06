На Северную верфь поступил отечественный дизель-газотурбинный агрегат для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков»
 

На Северную верфь поступил отечественный дизель-газотурбинный агрегат для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

06.07.2021, 16:45, Новости
Теги: ,

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха доставила на Судостроительный завод «Северная верфь» дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р для линии валопровода левого борта третьего серийного фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350.

– Доставленный на завод ДГТА проходит входной контроль. В ближайшее время начнется подготовка к монтажу его элементов в носовое и кормовое машинные отделения, – сообщил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

Двигательная энергетическая установка для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков», в которую входят агрегаты левого и правого борта, станет второй полностью отечественной, построенной на российских мощностях в рамках программы импортозамещения.

– В состав ДГТА входят дизельный двигатель, турбина и редуктор. ДГТА для линии валопровода правого борта «Исакова» в июне завершил стендовые испытания и после оформления необходимых документов также прибудет на верфь, – отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Недавно ОДК и Северная верфь заключили контракт на комплектацию новыми ДГТА еще двух фрегатов серии, «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

01.07 / ОДК расширяет применение передовых цифровых технологий в двигателестроении

25.06 / Ростех поставит еще четыре агрегата для новых фрегатов «адмиральской» серии

23.06 / ОДК представляет на МВМС-2021 достижения в области газотурбинного двигателестроения

19.06 / Ветераны примут участие в международном проекте «Горсть Земли»

19.06 / ОДК примет участие в Международном военно-морском салоне

18.06 / Что даст оформление сертификата на ткань

17.06 / Ростех успешно запустил «сердце» отечественного двигателя для нового поколения «Суперджетов»

12.06 / Рыбинцы выберут место установки стелы «Город трудовой доблести»

09.06 / ПАО «ОДК-Сатурн» развивает цифровые компетенции молодежи

08.06 / Создаваемый ОДК двигатель ПД-8 соответствует требованиям безопасности и экологичности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика