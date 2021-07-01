ОДК расширяет применение передовых цифровых технологий в двигателестроении
 

ОДК расширяет применение передовых цифровых технологий в двигателестроении

01.07.2021, 10:14, Новости
Теги: , ,

Представители Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха (ОДК) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обсудили план внедрения производственных и цифровых технологий в промышленных проектах.

ОДК и СПбПУ договорились о дальнейших шагах по внедрению цифровых технологий в области разработки газотурбинных двигателей нового поколения и развития цифровой инфраструктуры производства.

– Мы видим необходимость сотрудничества с университетами, особенно с СПбПУ – одним из ведущих технических научных учреждений России. Ключевой темой обсуждения стала разработка технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора. По итогам данного проекта ОДК получит действующую технологию и интегрированную цифровую платформу для применения во всех последующих разработках новых изделий, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

– Важно, что современные передовые цифровые технологии, уникальные платформенные решения находят применение в двигателестроительной отрасли. И уже есть первые результаты. В «ОДК-Сатурн» в тестовом режиме запущена цифровая платформа разработки Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Она будет использована для оцифровки бизнес-процессов. В планах до конца июля этого года формализовать требования к цифровизации процессов опытно-конструкторских работ, виртуальных испытаний узлов и систем газотурбинных двигателей и приступить к созданию ИТ-инфраструктуры, необходимой для функционирования цифровых двойников. Мы столь же динамично будем двигаться вперед, совместно с ОДК работая над проектами для реальной экономики, – отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

ОДК и СПбПУ связывает многолетнее сотрудничество в рамках проектного консорциума Центра НТИ СПбПУ и дорожной карты «Технет НТИ – ОДК» а также деятельность совместного университетского зеркального инжинирингового центра «Цифровое энергомашиностроение».

В мероприятии приняли участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Алексей Боровков, ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева Валерий Кошкин и другие.

Встреча состоялась в Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии». В ходе визита делегация ОДК познакомилась с научно-производственной базой. Участники встречи посетили суперкомпьютерный центр «Политехнический», научно-образовательн



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

29.06 / 500 станций телевещания по всей стране оснастили оборудованием Tele2

28.06 / Замена счетчиков в Москве

27.06 / Клавиатуры для ноутбуков от Parts-Plus – удобство, надежность и высокое качество

25.06 / Ростех поставит еще четыре агрегата для новых фрегатов «адмиральской» серии

23.06 / ОДК представляет на МВМС-2021 достижения в области газотурбинного двигателестроения

21.06 / Как снять деньги с карты в кассе магазина?

19.06 / ОДК примет участие в Международном военно-морском салоне

18.06 / Что даст оформление сертификата на ткань

18.06 / Подбор Форекс брокера — актуальный рейтинг и советы новичкам

17.06 / Лучшее программное обеспечение для разработки дизайна для любого типа бизнеса – это Crello

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика