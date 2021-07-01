ОДК расширяет применение передовых цифровых технологий в двигателестроении

01.07.2021, 10:14, Новости

Теги: ОДК, Промышленность, Технологии

Представители Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха (ОДК) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обсудили план внедрения производственных и цифровых технологий в промышленных проектах.

ОДК и СПбПУ договорились о дальнейших шагах по внедрению цифровых технологий в области разработки газотурбинных двигателей нового поколения и развития цифровой инфраструктуры производства.

– Мы видим необходимость сотрудничества с университетами, особенно с СПбПУ – одним из ведущих технических научных учреждений России. Ключевой темой обсуждения стала разработка технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора. По итогам данного проекта ОДК получит действующую технологию и интегрированную цифровую платформу для применения во всех последующих разработках новых изделий, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

– Важно, что современные передовые цифровые технологии, уникальные платформенные решения находят применение в двигателестроительной отрасли. И уже есть первые результаты. В «ОДК-Сатурн» в тестовом режиме запущена цифровая платформа разработки Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Она будет использована для оцифровки бизнес-процессов. В планах до конца июля этого года формализовать требования к цифровизации процессов опытно-конструкторских работ, виртуальных испытаний узлов и систем газотурбинных двигателей и приступить к созданию ИТ-инфраструктуры, необходимой для функционирования цифровых двойников. Мы столь же динамично будем двигаться вперед, совместно с ОДК работая над проектами для реальной экономики, – отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

ОДК и СПбПУ связывает многолетнее сотрудничество в рамках проектного консорциума Центра НТИ СПбПУ и дорожной карты «Технет НТИ – ОДК» а также деятельность совместного университетского зеркального инжинирингового центра «Цифровое энергомашиностроение».

В мероприятии приняли участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Алексей Боровков, ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева Валерий Кошкин и другие.

Встреча состоялась в Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии». В ходе визита делегация ОДК познакомилась с научно-производственной базой. Участники встречи посетили суперкомпьютерный центр «Политехнический», научно-образовательн