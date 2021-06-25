Ростех поставит еще четыре агрегата для новых фрегатов «адмиральской» серии
 

Ростех поставит еще четыре агрегата для новых фрегатов «адмиральской» серии

25.06.2021, 11:03, Новости
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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха и Судостроительный завод «Северная верфь» подписали в ходе Десятого Международного военно-морского салона (МВМС-2021) договор на поставку четырех дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для кораблей «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Общий объем заказов достиг 12-и агрегатов со сроком поставки до 2025 года.

Серийные поставки М55Р начались в 2020 году, тогда ими был оснащен фрегат «Адмирал Головко». Следующий комплект агрегатов для комплектования главной энергетической установки фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» планируется отправить заказчику в июле-августе 2021 года.

– Новый договор является продолжением партнерства между ОДК и Северной верфью. Он увеличивает общее количество законтрактованных агрегатов до 12 единиц, обеспечивая поставки вплоть до 2025 года. Российские компетенции в сфере морского газотурбостроения позволяют нам удовлетворить необходимые потребности российского флота в поставках агрегатов, – сказал заместитель генерального директора ОДК Виктор Поляков.

Всего, согласно имеющимся заказам, агрегатами М55Р будут укомплектованы шесть фрегатов: «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

– Объединенная двигателестроительная корпорация является единственным и, что важно, надежным изготовителем дизель-газотурбинных агрегатов для наших фрегатов. Корпорации в достаточно сжатые сроки удалось успешно организовать импортозамещение, создать турбины необходимых технических параметров, по меньшей мере не уступающие зарубежным аналогам, и наладить их серийное производство, – сказал генеральный директор Судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Орлов.

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р предназначен для фрегатов проекта 22350. В составе главной энергетической установки каждого корабля находят применение два агрегата – правого и левого борта.



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