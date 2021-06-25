Собираясь в отпуск, не стань жертвой мошенников!

25.06.2021, 7:47, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Криминал, Происшествия, Работа, Развлечения

Ура! Лето, отпуск! Вот сейчас вы купите путевки, билеты, соберете чемодан и будет вам счастье!..

Будет, если не нарушите правил кибергигиены и безопасного пользования банковской картой. Именно они уберегут вас от мошенников, которые уже готовы «погреть руки» на вашем азарте и остром желании побыстрее умчаться в отпуск. Высокий сезон наступил не только у туристов и путешественников, но и у злоумышленников. Итак, где же подстерегает отпускника опасность быть обманутым?

Рассказывает эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

Проявляйте осторожность: фишинговые сайты. Покупка билетов и туров на поддельных (фишинговых) сайтах грозит тем, что не вы, а ваши денежки отправятся в путешествие, причем, – в неизвестном направлении. Как действуют поддельные сайты и как их отличить от настоящих?

Фишинговые сайты внешне могут визуально практически не отличаться от реальных. При этом и по адресу подделку определить сложно – порой это отличие в один символ, лишняя точка, пробел и пр. Но если на таком сайте вы оставите данные карты своей карты, включая секретный код с ее обратной стороны и код из SMS, то, скорее всего, лишитесь денег. Чтобы не обмануться, нужно соблюдать ряд мер предосторожности: сохранять адреса сайтов по продаже билетов и бронирования отелей при их частом использовании в закладках или вводить их вручную, не переходя по ссылкам, следить за безопасностью соединения, регулярно обновлять антивирусную защиту.

Действуйте без промедления: проблемы с картой. Приобретя билеты и сделав бронь, с картой мы не расстаёмся. Поскольку именно с картой связана основная часть денег. Это правило уже все усвоили. А вот что делать, если с вашим пластиком что-то случится. Например, застрянет в банкомате или терминале. Может ли в этом случае туриста подстерегать опасность? Да, если вы покинете место происшествия, не позвонив в банк по номеру, указанному на устройстве. Далее нужно выполнить все указания специалиста. Также вы можете воспользоваться телефоном горячей линии. Правда, телефон указан на карте, а карта – вне доступа. Вот поэтому телефон для связи с банком лучше сохранить в контактах на своем телефоне.

При пропаже карты действовать нужно молниеносно. Звонить по горячей линии и блокировать карту. Это можно сделать и самостоятельно через мобильное приложение, а потом все равно следует позвонить в банк и сообщить о случившемся. И тогда можно с гарантией говорить о том, что деньги с карты не пропадут. А получить вы их сможете в кассе офиса банка, предъявив паспорт.

Храните от посторонних: карты и документы. В отеле документы должны быть обязательно убраны в сейф. Помните, копия паспорта может быть использована злоумышленниками для оформления на ваше имя займа.

Что касается карты, то её ни в коем случае нельзя передавать чужим людям. Например, в кафе, для оплаты ужина, когда вам сообщают, что терминал располагается в соседнем зале. Если вы доверите оплату официанту, то есть риск, что карту могут сфотографировать, а затем использовать её данные для оплаты товаров и услуг в интернете.

Обязательно следуйте: важные правила. Перед отправкой в отпуск за границу, следует проинформировать ваш банк о предстоящей поездке. Полезно также позаботиться об обновлении ваших контактных данных в банке, чтобы банк мог оперативно с вами связаться. Установите лимиты для различных операций (в интернете, банкомате, за границей и так далее). Держите на карте только ту сумму денежных средств, которая планируется для использования в отпуске. Подключите смс или push-уведомления об операциях по карте и своевременно и внимательно проверяйте подтверждения по совершенным операциям, там обычно указывается наименование торговой точки и сумма операции.

Соблюдайте эти простые правила и на пути в отпуск у вас не встанут мошенники. Важно помнить: лучшая защита – бдительность и здоровый скептицизм. И тогда отпуск не будет испорчен дополнительным сбором в пользу мошенников.