Как снять деньги с карты в кассе магазина?
 

Как снять деньги с карты в кассе магазина?

21.06.2021, 9:56, Детали
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Слышал, что теперь в некоторых магазинах можно снять деньги с карты прямо на кассе. Правда ли это? И как понять, где именно эту услугу оказывают?

Отвечает эксперт по платежным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев:

– Эта услуга называется кэшаут. В нашем регионе в настоящее время получить наличные с карты через кассу можно в 85 торговых организаций, расположенных в 16 муниципальных образованиях. Важно понимать, что подключение торговых организаций к кэшауту – это прерогатива банка. Поэтому нужно поинтересоваться в вашем банке, в каких именно магазинах и торговых центрах эта услуга предоставляется. А в торговых точках, где можно получить кэшаут, обычно на кассах размещены специальные информационные наклейки.

Со всех ваших карт, открытых в одном банке, через кэшаут можно снять не больше 5000 рублей за день и не больше 30 000 за месяц.

Еще важен вот какой момент: просто зайти в магазин и снять наличные в кассе не получится. Обязательное условие – покупка товара и оплата по карте. Выбрав товар и подойдя к кассе, нужно предупредить кассира о своем намерении снять наличные. Тогда при оплате платежной картой или цифровой картой в смартфоне с вашего счета одновременно спишутся стоимость товаров и необходимая сумма наличных. Затем кассир выдаст вам деньги. Никаких дополнительных документов не потребуется.

Но при этом, чтобы операция прошла успешно, стоит заранее удостовериться, что на вашем банковском счете достаточно средств. В магазине, в отличие от банкомата, проверить баланс карты не получится.



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