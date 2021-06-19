ОДК примет участие в Международном военно-морском салоне
 

ОДК примет участие в Международном военно-морском салоне

19.06.2021, 9:09, Новости
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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха примет участие в Десятом Международном военно-морском салоне МВМС-2021, который пройдет с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

Корпорация представит достижения в области газотурбинного двигателестроения, проведет встречи и переговоры по текущим и перспективным проектам.

– Разработка, серийное производство и ремонт морских газотурбинных двигателей и агрегатов – новая российская компетенция. Сегодня продукцией ОДК оснащаются современные надводные корабли Военно-морского флота. Морская тематика является одним из основных направлений деятельности корпорации, – отмечает заместитель генерального директора АО «ОДК» Виктор Поляков.

ОДК продемонстрирует макеты газотурбинных двигателей морского исполнения М90ФР и М70ФРУ – базовых ГТД 4-го поколения отечественной корабельной энергетики. Гражданское направление будет представлено макетом судового газотурбоэлектрогенератора мощностью 8 МВт, отличающегося современными характеристиками. Общую информацию о деятельности ОДК посетители выставки смогут получить в электронном каталоге на стенде корпорации.

Специалисты ОДК выступят с сообщениями о применяемых технологиях цифрового проектирования и аддитивного производства на научно-практической конференции «Информационные технологии в судостроении-2021». Итоги и планы сотрудничества по вопросам цифрового проектирования и моделирования будут также рассмотрены на встрече в СПбПУ Петра Великого.

Специалисты корпорации примут участие в деловых встречах по широкому кругу вопросов: созданию двигателя мощностью 25 МВт, возможности экспорта морской техники, ремонту корабельных газотурбинных двигателей, вопросам, связанных с заключением новых контрактов.

Тематика МВМС-2021 традиционно включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Экспозиция салона разместится на территории конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ», показ кораблей, катеров и судов планируется у причалов морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург».



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