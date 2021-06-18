Что даст оформление сертификата на ткань
 

Что даст оформление сертификата на ткань

18.06.2021, 19:07, Детали
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Цели сертификации ткани определяются типом проводимой проверки. Если на товар оформляется разрешительная документация, то этот шаг необходим для легального производства (импорта) и дальнейшей реализации продукции на территории ЕАЭС. Работа без документов – административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа, конфискации товара, остановки функционирования предприятия на срок до 90 суток. Если дополнительно осуществляется добровольная оценка, то бизнес получает маркетинговые преимущества.

Сертификация тканей по ТР ТС 017/2011

В большинстве случаев натуральные и синтетические ткани, нетканые материалы (например, войлок, фетр) попадают под действие технического регламента 017/2011. Он посвящен безопасности товаров легкой промышленности и распространяется на продукцию, которая используется для пошива:

  • одежды;
  • купальников и корсетов;
  • головных уборов;
  • постельного и кухонного белья;
  • декоративных элементов интерьера (скатертей, штор, гардин, накидок и т.д.);
  • аксессуаров (например, тканевых сумок);
  • мебельной обивки.

Под действие ТР ТС не попадают только те виды изделий, которые выпускаются по частному заказу, предназначаются для пошива костюмов артистов или экипировки спортивных команд.

Оценка соответствия материалов проводится в форме декларирования. Используются следующие схемы:

  • 3д, 6д – для поточного производства;
  • 4д – для одной поставки установленного объема.

Во всех трех случаях при декларировании можно использовать только доказательные материалы, которые получены в аккредитованной лаборатории. При применении схем 3д и 6д разрешительный документ выдается с установлением срока действия до 5 лет.

В ходе испытаний проверяются показатели механической (прочность, износостойкость), химической (отсутствие выделений токсичных веществ и специфических запахов) и биологической (гигроскопичность, стойкость окраски, содержание свободного формальдегида и т.д.) безопасности продукции.

Обязательная пожарная сертификация ткани

Материя подлежит обязательной оценке соответствия в рамках федерального закона №123 от 22.07.08 г., если она:

  • обладает огнеупорными свойствами (например, используется для пошива спецодежды для пожарных, сварщиков и т.д.);
  • применяется как отделочный материал (например, в виде потолочной обивки или основы под обои).

В указанных случаях оценка соответствия включает исследование образцов материала в лаборатории, аккредитованной МЧС. Методами разрушающего контроля исследуются такие характеристики образцов, как горючесть, скорость распространения огня, токсичность при воспламенении, дымообразование и т.д. На основании полученных показателей принимается решение о возможности выдачи сертификата. Срок его действия составляет от 1 до 5 лет в зависимости от использованной схемы оценки.

Добровольная сертификация материи

Добровольная сертификация ткани может быть проведена для всех ее типов, вне зависимости от состава и сферы использования. Суть такой проверки заключается в том, что предприниматель сам выбирает перечень подтверждаемых свойств продукции. Например, он вправе провести оценку ее внешнего вида, износостойкости, состава, прочности и т.д., тем самым привлекая внимание потребителей к конкурентным преимуществам продукции.

Добровольная сертификация позволяет:

  • сформировать положительный имидж бренда и укрепить доверие к нему;
  • заключить контракты с теми деловыми партнерами, которые просят предоставить сертификат качества;
  • получить преференции при участии в закупочных процедурах;
  • привлечь в бизнес новых инвесторов.

Добровольный сертификат выдается после проведения лабораторных исследований товара по показателям, заявленным предпринимателем. Срок его действия составляет 1 или 3 года. Документ является инструментом маркетинга, помогающим повысить востребованность продукции на рынке.

Этапы подтверждения соответствия

Процедура оценки изделий предполагает прохождение определенного алгоритма:

  1. Заявитель обращается к экспертам и предоставляет необходимые сведения.
  2. Специалисты анализируют полученную информацию, разрабатывают недостающие данные.
  3. В лаборатории проводятся нужные исследования с образцами товара.
  4. Результаты проверок документов и лабораторных испытаний служат основанием для регистрации декларации и сертификата.
  5. Выдача оригиналов разрешительной и добровольной документации заявителю.

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