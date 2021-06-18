Что даст оформление сертификата на ткань

18.06.2021, 19:07, Детали

Теги: Бизнес, Промышленность

Цели сертификации ткани определяются типом проводимой проверки. Если на товар оформляется разрешительная документация, то этот шаг необходим для легального производства (импорта) и дальнейшей реализации продукции на территории ЕАЭС. Работа без документов – административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа, конфискации товара, остановки функционирования предприятия на срок до 90 суток. Если дополнительно осуществляется добровольная оценка, то бизнес получает маркетинговые преимущества.

Сертификация тканей по ТР ТС 017/2011

В большинстве случаев натуральные и синтетические ткани, нетканые материалы (например, войлок, фетр) попадают под действие технического регламента 017/2011. Он посвящен безопасности товаров легкой промышленности и распространяется на продукцию, которая используется для пошива:

одежды;

купальников и корсетов;

головных уборов;

постельного и кухонного белья;

декоративных элементов интерьера (скатертей, штор, гардин, накидок и т.д.);

аксессуаров (например, тканевых сумок);

мебельной обивки.

Под действие ТР ТС не попадают только те виды изделий, которые выпускаются по частному заказу, предназначаются для пошива костюмов артистов или экипировки спортивных команд.

Оценка соответствия материалов проводится в форме декларирования. Используются следующие схемы:

3д, 6д – для поточного производства;

4д – для одной поставки установленного объема.

Во всех трех случаях при декларировании можно использовать только доказательные материалы, которые получены в аккредитованной лаборатории. При применении схем 3д и 6д разрешительный документ выдается с установлением срока действия до 5 лет.

В ходе испытаний проверяются показатели механической (прочность, износостойкость), химической (отсутствие выделений токсичных веществ и специфических запахов) и биологической (гигроскопичность, стойкость окраски, содержание свободного формальдегида и т.д.) безопасности продукции.

Обязательная пожарная сертификация ткани

Материя подлежит обязательной оценке соответствия в рамках федерального закона №123 от 22.07.08 г., если она:

обладает огнеупорными свойствами (например, используется для пошива спецодежды для пожарных, сварщиков и т.д.);

применяется как отделочный материал (например, в виде потолочной обивки или основы под обои).

В указанных случаях оценка соответствия включает исследование образцов материала в лаборатории, аккредитованной МЧС. Методами разрушающего контроля исследуются такие характеристики образцов, как горючесть, скорость распространения огня, токсичность при воспламенении, дымообразование и т.д. На основании полученных показателей принимается решение о возможности выдачи сертификата. Срок его действия составляет от 1 до 5 лет в зависимости от использованной схемы оценки.

Добровольная сертификация материи

Добровольная сертификация ткани может быть проведена для всех ее типов, вне зависимости от состава и сферы использования. Суть такой проверки заключается в том, что предприниматель сам выбирает перечень подтверждаемых свойств продукции. Например, он вправе провести оценку ее внешнего вида, износостойкости, состава, прочности и т.д., тем самым привлекая внимание потребителей к конкурентным преимуществам продукции.

Добровольная сертификация позволяет:

сформировать положительный имидж бренда и укрепить доверие к нему;

заключить контракты с теми деловыми партнерами, которые просят предоставить сертификат качества;

получить преференции при участии в закупочных процедурах;

привлечь в бизнес новых инвесторов.

Добровольный сертификат выдается после проведения лабораторных исследований товара по показателям, заявленным предпринимателем. Срок его действия составляет 1 или 3 года. Документ является инструментом маркетинга, помогающим повысить востребованность продукции на рынке.

Этапы подтверждения соответствия

Процедура оценки изделий предполагает прохождение определенного алгоритма:

Заявитель обращается к экспертам и предоставляет необходимые сведения. Специалисты анализируют полученную информацию, разрабатывают недостающие данные. В лаборатории проводятся нужные исследования с образцами товара. Результаты проверок документов и лабораторных испытаний служат основанием для регистрации декларации и сертификата. Выдача оригиналов разрешительной и добровольной документации заявителю.

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