В Центробанке объяснили, что делать, чтоб не пришлось отдавать деньги, которые не занимал
 

В Центробанке объяснили, что делать, чтоб не пришлось отдавать деньги, которые не занимал

15.06.2021, 16:26, Детали
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– Слышала, что появился новый вид мошенничества — микрокредитные организации перечисляют небольшие суммы на счет или по номеру телефона человека, который к ним не обращался, а потом связываются с ним, якобы он клиент их организации и просят сумму вернуть с большими процентами. Можете что-то подсказать, разъяснить варианты, как безопасно уйти от такого обмана людям? – Юлия С., г. Пошехонье.

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Если вы обнаружили, что на ваш банковский счет перечислена некая сумма денег от неизвестного отправителя, первое что нужно сделать – отправиться в ваш банк и написать заявление о возврате денег. Возможно, деньги вам перечислили злоумышленники, чтобы втянуть вас в мошенническую схему. Поэтому ни в коем случае снимать эти деньги или переводить их на какой-то счет по указанию неизвестных вам звонивших людей нельзя.

Если с вами связываются из микрокредитной компании и просят вернуть сумму с процентами, а договор с ней вы не заключали и никаких денег переводить вам не просили, то обязательно пожалуйтесь на нее в Банк России. Это удобно сделать через интернет-приемную га сайте cbr.ru. Однако, скорее всего, легальная организация такими вещами заниматься не будет. Поэтому в такой ситуации после обращения в банк нужно идти в полицию, писать заявление, приложив имеющиеся документы по этому вопросу, например, копию обращения, которое вы подали в банк при обнаружении перевода, выписку телефонных звонков от оператора связи, скриншот экрана.

Для получения оперативной консультации рекомендую пользоваться мобильным приложением «ЦБ онлайн», где можно задать вопрос или пообщаться со специалистом Банка России вживую. Будьте бдительны и осторожны в финансовых вопросах.



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