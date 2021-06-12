Рыбинцы выберут место установки стелы «Город трудовой доблести»

12.06.2021, 9:44, Новости

Теги: Благоустройство, Промышленность

Указом президента от 20 мая Рыбинску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Это знак признания жителям города, которые внесли неоценимый трудовой вклад в достижение Великой Победы. Визуализацией высокого и почетного статуса станет установка памятной стелы.

На выбор рыбинцам представлены три городских пространства для размещения памятника. Голосование проходит в официальном паблике администрации в ВКонтакте https://vk.com/rybadm?w=wall-160270735_28950.

Департаментом архитектуры и градостроительства определены три городских территории, где размещение памятника будет архитектурно гармонично и тематически оправданно.

– Это территория в сквере напротив проходных ПАО «ОДК-Сатурн». Стела позволит оживить территорию и дальше развивать здесь тему города трудовой доблести. Например, здесь можно установить памятные доски Героям Социалистического Труда. Обращения по этому вопросу неоднократно поступали и от жителей, и от Совета ветеранов. Далее – Аллея Славы, тогда тематика героической истории Рыбинска в годы войны будет поддержана ещё одним памятником. Третье место – на набережной в районе Дворца спорта «Полёт». Тогда памятник будет виден и с Волги, – озвучили предложения в департаменте архитектуры и градостроительства.

Жители Рыбинска могут проголосовать за один из предложенных вариантов, а также предложить свой вариант размещения стелы в комментариях. Все предложения будут рассмотрены экспертным советом, который и определит итоговый проект для реализации. Голосование продлится до 20 июня.

Стелы «Город трудовой доблести» будут установлены во всех городах, получивших это высокое звание. Вместе с Рыбинском почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам.

Пресс-служба администрации города Рыбинска