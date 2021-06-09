Центробанк выпустил юбилейный рубль к 950-летию Рыбинска

09.06.2021, 15:15, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Праздник, Сарказм, Технологии

К юбилею города в обращении появится первая российская криптовалюта в виде невзаимозаменяемого токена – Одинъ рубль (1₽Ъ), сообщили в пресс-службе регулятора.

– Цифровой рубль, посвященный предстоящему 950-летнею Рыбинска, будет эмитироваться ЦБ и храниться на электронных кошельках. Физические и юридические лица смогут пользоваться новой монетой через свои банки, которые выступят посредниками, – говорится в пресс-релизе. – Клиенты получат доступ к цифровому кошельку из любого мобильного приложения банка, где они обслуживаются.

1₽Ъ основан на блокчейне Ethereum стандарта ERC-1155 и имеет свободное обращение на всех мировых криптобиржах. Однако курс по отношению к другим криптовалютам пока будет устанавливаться Центробанком только в BTS и ETH.

– Учитывая историко-социальную значимость предстоящего юбилея для жителей Рыбинска, мы дарим каждому совершеннолетнему горожанину право на самостоятельную эмиссию 950 рублей, – сообщили в ЦБ.

Для майнинга необходимо скачать pwa-приложение ryb.ru (доступно для всех устройств) загрузить на экран телефона/компьютера изображение новой валюты в формате NFT и подтвердить регистрацию с помощью тестового перевода.

– Хотелось бы предупредить всех пользователей крипторубля, не поддавайтесь на провокации мошенников! – отметил представитель регулятора. – Не отвечайте на звонки каких-либо представителей или сотрудников банка, все вопросы по обращению рубля задавайте через форму обратной связи приложения или с помощью голосового ассистента Алиса.

Отметим, у монеты есть одно существенное преимущество по отношению к другим мобильным кошелькам. Для оплаты покупок и услуг не требуется активация NFS и карты банка – достаточно приложить экран телефона с изображением новой валюты к терминалу. После этого протокол NFT произведет все расчеты самостоятельно.

В мэрии Рыбинска отказались комментировать информацию ЦБ, однако по данным Сберегательного банка России, её сотрудники уже приступили к активному майнингу новой криптовалюты с использованием как личных, так и служебных смартфонов, а также других электронных устройств, в том числе СВЧ-печей.

На момент публикации Одинъ рубль (1₽Ъ) торгуется на уровне 53 сатоши.