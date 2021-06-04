Дмитрий Миронов подписал соглашение о строительстве завода по производству электробусов в Рыбинске

04.06.2021, 13:33, Новости

Теги: Миронов, Промышленность, Транспорт

Завод по выпуску электробусов на 600 рабочих мест построит в Рыбинске АО «Транс-Альфа».

Соглашение об этом 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и заместитель председателя совета директоров компании Михаил Гуреев.

– Создавая такое производство на территории одного из крупных промышленных центров региона – в городе Рыбинске, мы получаем не только новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджеты, но и способствуем выполнению задач национального проекта «Экология» по снижению выбросов в окружающую среду, – сказал Дмитрий Миронов. – Электробус – удобный и достаточно простой в управлении, экологичный транспорт, который очень востребован. Поэтому запланированные для реализации инвестиционного проекта 2 млрд рублей, конечно же, окупятся.

Завод в Рыбинске станет вторым для АО «Транс-Альфа», которое является одним из ведущих производителей электрического транспорта в стране. Первый работает в Вологде уже 28 лет. Он выпускает троллейбусы, а с 2019 года также электробусы. Предприятие будет строиться в Восточной промышленной зоне.

– Приоритетами для нашего предприятия являются непрерывное совершенствование конструкции транспортных средств, внедрение новых технических и технологических решений, в том числе не применявшихся ранее в мировой практике, – подчеркнул Михаил Гуреев. – В Рыбинске более ста лет работают машиностроительные предприятия, сложилась необходимая инфраструктура. В городе есть высококвалифицированные специалисты как рабочих, так и инженерных специальностей.

Электробусы, которые выпускает компания, – это машины нового поколения с низким уровнем пола, обладающие высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированные и изготовленные с учетом требований удобства и комфорта.

Высокотехнологичная модель может автономно проходить при полной загрузке до 200 километров при ночной зарядке в депо от сети 380 вольт. В салоне предусмотрены большая накопительная площадка, откидная аппарель, системы «Говорящий город» и ГЛОНАСС, мультимедийная система, тахограф, автоматический подсчет пассажиров.

Один электробус уже вышел на дороги Рыбинска.