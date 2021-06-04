Выяснилось, где рыбинцы тратят деньги свободное время

04.06.2021, 11:35, Новости

Теги: Tele2, Бизнес, Выходные, Технологии

В Tele2 проанализировали статистику активности своих клиентов в интернет-магазинах в вечерние и ночные часы.

За год с объявления пандемии количество поздних заказов в Сети увеличилось в 3 раза. Самыми популярными площадками стали универсальные маркет-плейсы и магазин бытовой техники.

Специалисты Tele2 из проектного офиса big data объясняют рост числа вечерних интернет-покупок периодом самоизоляции и введением ограничений. Объемы продаж в Сети начали стабильно увеличиваться с марта 2020 года, при этом в октябре 2020 года спрос возрос двузначными темпами и держится на этом уровне по сей день.

Для анализа использовалась статистика покупок в вечерние часы – с 22:00, когда жители оканчивают рабочий день и домашние дела, оставляя время на отдых или приятный шопинг в интернете. В выборку попали: маркет-плейсы с широким ассортиментом различных товаров, а также магазины и площадки, специализирующиеся только на одной конкретной категории. Это: медицинские товары, ювелирные украшения, бытовая техника и электроника, обувь, косметика и парфюмерия и т.д.

Лидером по числу ночных клиентов стал универсальный магазин OZON.ru – за год его онлайн-каталог посмотрели 52% всех онлайн-шоперов в сети Tele2 Ярославской области. Рекордный рост спроса на товары с этой площадки наблюдался в декабре 2020 года, когда жители приобретали подарки к праздникам.

На втором месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо». Здесь свои средства оставляли 27% покупателей. Больше всего заказов было сделано в октябре 2020 года и в январе 2021 года. Это обусловлено началом сезона распродаж.

Третье место занимает еще один маркет-плейс – «Яндекс.Маркет». На его долю пришлось почти 6% всех покупок, которые совершали клиенты Tele2. При этом достаточно молодой сервис показывает заметные тенденции к росту. В начале пандемии число продаж здесь не превышало 1%.

С незначительным отрывом четвертое место разделили две площадки с равными показателями. По 4% заказов пришлось на сервис «СБЕР ЕАПТЕКА» и интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. Можно сделать вывод, что жители активно интересуются здоровьем и стремятся быть красивыми. Интересно, что обе платформы за год показали стремительный рост: в 4 и 15 раз соответственно. В последние месяцы здесь отмечается рекордное число покупок.

Что касается остальных площадок, то на них так же отмечается прирост продаж абонентам Tele2, но он не превышает усредненных показателей в 3 раза.

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