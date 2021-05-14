Зачем предприниматели проходят декларирование?
 

Зачем предприниматели проходят декларирование?

14.05.2021, 17:03, Детали
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Декларирование – форма подтверждения соответствия.

При декларировании именно заявителем гарантируется качество и безопасность товаров.

Виды деклараций

Законодательно установлена необходимость оформления деклараций (ДС) по:

  • требованиям технических регламентов ЕАЭС. ТР ТС действуют на территории всех стран, которые входят в состав Евразийского экономического союза. Декларирование – одна из форм подтверждения соответствия. Кроме ДС по ТР ТС могут быть оформлены сертификаты, свидетельства о государственной регистрации и другие разрешительные документы;
  • ПП РФ № 982. Декларирование товаров, указанных в Постановлении, по ГОСТ Р необходимо для их реализации на территории РФ;
  • нормам пожарной безопасности. Процедура проводится в отношении изделий, которые указаны в ФЗ №123.

Зачем оформляется декларация?

Цель оформления ДС – подтверждение качества и безопасности товаров.

Поскольку декларация является обязательным разрешительным документом, то без ее оформления компания не сможет:

  • ввезти товары на таможенную территорию ЕАЭС;
  • организовать продажу продукции;
  • участвовать в тендерах;
  • пройти плановые или внеплановые проверки контролирующих органов.

Помните! Декларация о соответствии вместе с полным комплектом документов должна храниться у предпринимателя в течение 10 лет.

Что будет, если не оформить декларацию?

Отсутствие декларации при реализации товаров, попадающих под требования об обязательном декларировании – это нарушение законодательно установленных норм. За это предприниматель может быть привлечен к ответственности по статье 14.43 КоАП РФ в форме:

  • штрафа. Если нарушение будет зафиксировано повторно или оно спровоцировало причинение вреда потребителю, то сумма штрафа может составить 1 млн. рублей;
  • конфискация товаров и вывода их из оборота;
  • приостановления деятельности компании на срок до 90 дней.

Как оформить декларацию соответствия ТР ТС?

Для оформления разрешительной документации предварительно проводится идентификация товаров в качестве объекта оценки.

Обратите внимание, декларация ТР ТС может оформляться по требованиям сразу нескольких регламентов, например, по ТР ТС 020/2011, 037/2016 и 004/2011 – на технику, ТР ТС 021/2011, 022/2011, 029/2011, 033/2013 и иным – на продукты питания, и т.д.

После идентификации предпринимателем определяется схема оценки. Так, декларация соответствия ТР ТС может быть оформлена по:

  • 2д;
  • 3д;
  • 4д;
  • 5д;
  • 6д.

Схемы декларирования могут включать в себя:

  • проведение лабораторных исследований. Процедура обязательна для каждой схемы декларирования. Она заключается в проверке того, насколько продукция отвечает требованиям регулирующего регламента;
  • предоставление сертификата системы менеджмента качества. Это документ, который свидетельствует о том, что на предприятии функционирует СМК, отвечающая нормам стандартов ИСО. При предоставлении сертификата СМК заявитель может зарегистрировать разрешительный документ с максимальным сроком действия.

От выбранной схемы оценки зависит перечень документов для оформления декларации и порядок проведения лабораторных исследований.

Подробнее по ссылке https://svetest.ru/deklaratsiya-o-sootvetstvii-tr-ts.

Особенности лабораторных исследований при декларировании

Лабораторные исследования товаров проводятся для получения протокола испытаний. Это документ-основание для регистрации декларации по определенным схемам. Схемы 1д и 2д позволяют проводить лабораторную оценку в собственных (производственных) лабораториях. Для всех остальных схем исследования должны быть организованы в аккредитованных лабораториях.

Регистрация декларации о соответствии

С 2021 года регистрация ДС по ТР ТС и ГОСТ Р производится из личного кабинета заявителя на сайте ФСА – для этого нужна ЭП (электронная подпись).

Вход в ЛК ФСА осуществляется через «Госуслуги».

Далее предпринимателем заполняется черновик, к которому должны быть подгружены сканы документов:

  • скан-копии ИНН и ОГРН;
  • заявление на прохождение процедуры подтверждения безопасности;
  • протоколы испытаний, если с образцами товара уже были проведены исследования;
  • при оценке импортных товаров – ДУЛ, контракт, ДТ на ввоз образцов, письмо от ОС (органа по сертификации) на ввоз образцов;
  • другие документы в зависимости от схемы декларирования (например, это может быть сертификат СМК).

После информация в Черновике заверяется электронной подписью предпринимателя и декларации присваивается постоянный номер.

Срок действия:

  • декларации ТР ТС – не более 5 лет для серийно выпускаемой продукции, и бессрочно – для партии;
  • декларации ГОСТ Р – не более 3 лет;
  • декларации по нормам пожаробезопасности (ПБ) – не более 5 лет.

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