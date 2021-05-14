Зачем предприниматели проходят декларирование?
14.05.2021, 17:03, Детали
Теги: Бизнес, Промышленность, Таможня
Декларирование – форма подтверждения соответствия.
При декларировании именно заявителем гарантируется качество и безопасность товаров.
Виды деклараций
Законодательно установлена необходимость оформления деклараций (ДС) по:
- требованиям технических регламентов ЕАЭС. ТР ТС действуют на территории всех стран, которые входят в состав Евразийского экономического союза. Декларирование – одна из форм подтверждения соответствия. Кроме ДС по ТР ТС могут быть оформлены сертификаты, свидетельства о государственной регистрации и другие разрешительные документы;
- ПП РФ № 982. Декларирование товаров, указанных в Постановлении, по ГОСТ Р необходимо для их реализации на территории РФ;
- нормам пожарной безопасности. Процедура проводится в отношении изделий, которые указаны в ФЗ №123.
Зачем оформляется декларация?
Цель оформления ДС – подтверждение качества и безопасности товаров.
Поскольку декларация является обязательным разрешительным документом, то без ее оформления компания не сможет:
- ввезти товары на таможенную территорию ЕАЭС;
- организовать продажу продукции;
- участвовать в тендерах;
- пройти плановые или внеплановые проверки контролирующих органов.
Помните! Декларация о соответствии вместе с полным комплектом документов должна храниться у предпринимателя в течение 10 лет.
Что будет, если не оформить декларацию?
Отсутствие декларации при реализации товаров, попадающих под требования об обязательном декларировании – это нарушение законодательно установленных норм. За это предприниматель может быть привлечен к ответственности по статье 14.43 КоАП РФ в форме:
- штрафа. Если нарушение будет зафиксировано повторно или оно спровоцировало причинение вреда потребителю, то сумма штрафа может составить 1 млн. рублей;
- конфискация товаров и вывода их из оборота;
- приостановления деятельности компании на срок до 90 дней.
Как оформить декларацию соответствия ТР ТС?
Для оформления разрешительной документации предварительно проводится идентификация товаров в качестве объекта оценки.
Обратите внимание, декларация ТР ТС может оформляться по требованиям сразу нескольких регламентов, например, по ТР ТС 020/2011, 037/2016 и 004/2011 – на технику, ТР ТС 021/2011, 022/2011, 029/2011, 033/2013 и иным – на продукты питания, и т.д.
После идентификации предпринимателем определяется схема оценки. Так, декларация соответствия ТР ТС может быть оформлена по:
- 1д
- 2д;
- 3д;
- 4д;
- 5д;
- 6д.
Схемы декларирования могут включать в себя:
- проведение лабораторных исследований. Процедура обязательна для каждой схемы декларирования. Она заключается в проверке того, насколько продукция отвечает требованиям регулирующего регламента;
- предоставление сертификата системы менеджмента качества. Это документ, который свидетельствует о том, что на предприятии функционирует СМК, отвечающая нормам стандартов ИСО. При предоставлении сертификата СМК заявитель может зарегистрировать разрешительный документ с максимальным сроком действия.
От выбранной схемы оценки зависит перечень документов для оформления декларации и порядок проведения лабораторных исследований.
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Особенности лабораторных исследований при декларировании
Лабораторные исследования товаров проводятся для получения протокола испытаний. Это документ-основание для регистрации декларации по определенным схемам. Схемы 1д и 2д позволяют проводить лабораторную оценку в собственных (производственных) лабораториях. Для всех остальных схем исследования должны быть организованы в аккредитованных лабораториях.
Регистрация декларации о соответствии
С 2021 года регистрация ДС по ТР ТС и ГОСТ Р производится из личного кабинета заявителя на сайте ФСА – для этого нужна ЭП (электронная подпись).
Вход в ЛК ФСА осуществляется через «Госуслуги».
Далее предпринимателем заполняется черновик, к которому должны быть подгружены сканы документов:
- скан-копии ИНН и ОГРН;
- заявление на прохождение процедуры подтверждения безопасности;
- протоколы испытаний, если с образцами товара уже были проведены исследования;
- при оценке импортных товаров – ДУЛ, контракт, ДТ на ввоз образцов, письмо от ОС (органа по сертификации) на ввоз образцов;
- другие документы в зависимости от схемы декларирования (например, это может быть сертификат СМК).
После информация в Черновике заверяется электронной подписью предпринимателя и декларации присваивается постоянный номер.
Срок действия:
- декларации ТР ТС – не более 5 лет для серийно выпускаемой продукции, и бессрочно – для партии;
- декларации ГОСТ Р – не более 3 лет;
- декларации по нормам пожаробезопасности (ПБ) – не более 5 лет.
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