Указом Президента РФ звание Героя Труда Российской Федерации присвоено управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову

30.04.2021, 12:17, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

30 апреля 2021 года Указом Президента РФ за особые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено заместителю генерального директора – управляющему директору публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн» Полякову Виктору Анатольевичу.

Виктор Анатольевич Поляков родился 26 апреля 1953 года в городе Рыбинске Ярославской области. В 1975 году окончил Рыбинский авиационный технологический институт по специальности «Авиационные двигатели», получив специальность инженера-конструктора. Свою трудовую деятельность начал на предприятии 45 лет назад в сборочном цехе № 6 слесарем-сборщиком. Работал мастером, старшим мастером, занимал должности начальника бюро технического контроля, начальника цеха.

В 90-е годы получил второе высшее образование – окончил отделение менеджмента управления академии имени Г. В. Плеханова. Занимал должности начальника управления материально-технического снабжения и транспорта, директора по материально-техническому снабжению и транспорту, директора по специальным программам, заместителя коммерческого директора – директора по спецпрограммам, заместителя директора производства по специальным изделиям.

С 2009 по 2013 год возглавлял производственную службу ОАО «НПО «Сатурн», с 2013 по 2015 годы работал в должности заместителя управляющего директора компании по развитию производственной кооперации дивизиона «Двигатели для гражданской авиации». С 2015 года Виктор Поляков – заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).

За многолетний, добросовестный труд Виктору Анатольевичу Полякову неоднократно объявлялись благодарности, в 2001 году награжден медалью «300 лет Российскому флоту», в 2003 году присвоено почетное звание «Почетный авиастроитель». За большой вклад в освоение производства новых изделий в ПАО «ОДК-Сатурн», оказывающих положительное влияние на экономическое и социальное развитие города Рыбинска и Ярославского региона, в марте 2013 года Виктору Анатольевичу Полякову присвоено звание «Почетный гражданин города Рыбинска». В 2016 году В. А. Поляков награжден медалями «За трудовую доблесть» Министерства обороны Российской Федерации, АССАД «За верность делу» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2017 году – орденом «За морские заслуги», медалью государственной корпорации «Ростех» «За отличие».