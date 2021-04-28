Рыбинским предпринимателям удвоили интернет пакет
 

Рыбинским предпринимателям удвоили интернет пакет

28.04.2021, 15:46, Новости
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Несмотря на ослабление ограничений на фоне пандемии коронавируса, часть компаний сохранила режим удаленной работы для своих сотрудников.

Весной крупные предприятия официально анонсировали введение гибридного формата – сочетание работы в офисе и дома.

Распространение «дистанционки» оказало существенное влияние на увеличение объемов потребления мобильного интернета бизнес-клиентами Tele2. B2B-абоненты оператора с января по март 2021 года скачали и отправили на 67% больше трафика, чем в прошлом году. Среднее потребление мобильного интернета на одного B2B-клиента выросло на 40%, на одного пользователя М2М-решений – на 11%.

Оператор проанализировал воздействие внешних факторов на бизнес и ввел возможность увеличения пакета голосового или дата-трафика на ряде тарифов. Так, компания предлагает новым абонентам удвоить пакет минут или гигабайтов на тарифах «Мой бизнес М» или «Мой бизнес L». При этом абонентская плата останется на прежнем уровне.

Предложение доступно новым бизнес-клиентам и действует в течение 12 месяцев. Дополнительный пакет минут или гигабайтов на выбор предоставляется ежемесячно с момента активации SIM-карты и оплаты тарифного плана. Для постоянного действия акции важно, чтобы клиент своевременно и в полном объеме вносил абонентскую плату.



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