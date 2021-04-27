В ПАО «ОДК-Сатурн» выполнен первый этап по развертыванию цифровой платформы CML-Bench для разработки цифровых двойников

27.04.2021, 9:49, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

В ПАО «ОДК-Сатурн» завершен первый этап работ по развертыванию цифровой платформы CML-Bench, предназначенной для разработки и применения умных цифровых двойников.

Работы выполняются совместно с ФГАОУ ВО «СПбПУ Петра Великого».

Развертывание цифровой платформы необходимо для выполнения НИР «Исследовательские работы по разработке экспериментальной технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора в составе агрегата».

– Цифровая платформа – специализированный программный комплекс – обеспечит внедрение процесса управления требованиями, позволит выполнять математическое моделирование испытаний с целью подтверждения заданных технических характеристик, управлять расчетными данными на протяжении всего жизненного цикла изделий, сохранять историю проектирования, опыт доводки и интеграцию с данными производства и испытаний, – рассказал генеральный конструктор ПАО «ОДК-Сатурн» Роман Храмин.

Внедрение цифровой платформы CML-Bench создаст для инженеров сквозной прозрачный рабочий процесс в едином информационном пространстве над единым электронным проектом изделия, независимо от программных систем, которые они используют для проведения расчетов узлов и систем газотурбинного двигателя.

Все это вкупе устранит коммуникационные потери при взаимодействии различных конструкторских подразделений и повысит эффективность разработки, отметили в пресс-службе предприятия.