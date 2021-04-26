Аренда электрических погрузчиков: преимущества, выгоды от услуги
 

Аренда электрических погрузчиков: преимущества, выгоды от услуги

26.04.2021, 12:15, Рекомендуем
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Современный склад невозможно представить без большого количества техники, позволяющей практически полностью автоматизировать процессы перемещения, складирования грузов. Аналогичные машины используются на производственных предприятиях, например, для перевозки тары, сырья, готовой продукции. Среди многообразия технических средств огромным спросом пользуются электрические погрузчики.

Почему именно электрические погрузчики

Погрузочная техника комплектуется разными видами двигателей. Электропогрузчики отличаются от бензиновых и дизельных рядом преимуществ, делающих их применение выгодным в крытых складах, внутри помещений, в ограниченном пространстве. Самые важные достоинства:

  • малый радиус разворота;
  • внушительная грузоподъемность при небольших габаритах;
  • экологическая безопасность;
  • высокий уровень защиты от перегруза, перегрева, переворачивания;
  • относительная простота обслуживания;
  • длительный срок службы.

Выпускаются электрические погрузчики с разными параметрами по грузоподъемности, высоте подъема, производительности, скорости перемещения и передвижения рабочих органов. Сегодня их можно не только купить, но и оформить в аренду. Услуга приобрела много поклонников среди представителей малого и среднего бизнеса.

Какие преимущества дает аренда

В Москве электропогрузчики в аренду сдает компания «КС-Аренда». Заказчик имеет возможность выбрать подходящую технику, заказать услуги квалифицированного оператора. Стоимость рассчитывается посуточно, снижается при долгосрочном сотрудничестве. За арендованные погрузчики не нужно уплачивать сборы, налоги. Клиент не несет ответственности за своевременность прохождения технического осмотра, планового и внепланового ремонта.

Аренда позволяет заполнить автопарк надежными современными машинами без огромных инвестиций. Если склад или предприятие работают стабильно, расходы будут в полной мере покрываться.

Любая техника в процессе эксплуатации выходит из строя. Если она взята в аренду, компания-владелец тут же предоставит замену. Погрузчики, числящиеся на балансе предприятия, придется ремонтировать своими силами и средствами. В это время возможны простои, сбои в процессах, снижение производительности.

Аренда электропогрузчика рентабельна, особенно на старте бизнеса, для маленьких и средних компаний, предприятий сезонного функционирования.

Подготовлено по материалам https://ks-arenda.ru/



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