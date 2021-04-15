Технические инновации ПАО «ОДК-Сатурн» отмечены на международном салоне «Архимед-2021»

15.04.2021, 13:40, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

ПАО «ОДК-Сатурн», представившее свои разработки в составе общей экспозиции АО «ОДК» на XXIV Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021», отмечено многочисленными наградами.

Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков 15 апреля поздравил инноваторов предприятия с достойным участием в выставке.

По результатам рассмотрения патентов международным жюри салона «Архимед», ПАО «ОДК-Сатурн» награждено дипломом почтения и благодарности. За изобретение «Способ доводки рабочего колеса ГТД» (авторы Скирта С. М., Поткин А. Н., Карпов Ф. В., Немтырева И. А.) предприятие получило бронзовую медаль салона «Архимед». Изобретение рыбинских моторостроителей «Способ нанесения изоляционного покрытия на электроды-инструменты или приспособления для электрохимической обработки» (авторы Милишин И. В., Орлов А. А.) отмечено золотой медалью выставки. Кроме того, изобретение «Способ нанесения изоляционного покрытия…» привлекло интерес партнера салона «Архимед» – ОАО «Российские железные дороги» и награждено золотой медалью общества.

– На всех этапах жизненного цикла изделий – при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в производстве, в эксплуатации – требуется внедрение инноваций и новых технологий. На стратегическом уровне технические инновации рассматриваются в качестве научно-технического задела для создания перспективной техники, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн», председатель ЯРО ООО «Союз машиностроителей России» Виктор Поляков. – Приятно отмечать, что вклад работников компании в разработку инновационных технологий находит признание международного экспертного сообщества».

Действующая на предприятии система работы в области изобретательства и рационализаторства дает значительный экономический эффект, позволяет снизить издержки производства, более полно использовать интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы. Только в 2020 году чистая прибыль от использования в серийном производстве результатов интеллектуальной деятельности составила около 2,8 млн рублей.

– Результаты интеллектуальной деятельности «ОДК-Сатурн» пополняют патентный портфель ОДК, способствуют повышению конкурентоспособности продукции, поддержанию и развитию компетенций во всех основных сегментах газотурбостроения, – отметил заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам ПАО «ОДК-Сатурн» Алексей Власов.