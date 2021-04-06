Возможность купить элитную квартиру в Санкт-Петербурге

06.04.2021, 11:35, Детали

Теги: Бизнес, Работа, Строительство

В тех районах города Санкт-Петербурга, которые принято называть престижными, расположены жилые помещения, относящиеся к высокобюджетной недвижимости. В городе можно найти несколько районов, ставших местоположением дорогих квартир. Объекты элитной недвижимости могут располагаться в самых неожиданных локациях. Петровский о-в в наше время присоединился к месторасположению элитной недвижимости, ведь на его территории застройщики, которые специализируются на возведении дорогой недвижимости, строят жилые комплексы с высокой стоимостью «квадратных метров».

Где можно найти элитное жильё в Петербурге

Объекты элитной недвижимости города Петербурга принято относить к нескольким сегментам. Каждый сегмент имеет свои параметры. К примеру, в историческом центре Питера или на Крестовском острове традиционно расположены самые дорогие квартиры. Объекты недвижимости, относящиеся к ценовой категории «В», имеют схожие характеристики с жильём первой категории, но расположены в наименее элитных местах (Выборгский и Петроградский районы, Васильевский остров). Можно купить элитную квартиру на любой вкус.

При анализе рынка элитной недвижимости «северной» столицы России мы пришли к выводу, что в последние годы ознаменовались появлением огромного числа высокобюджетных объектов недвижимости. Территории бывших промышленных зон превращаются в перспективное местоположение объектов недвижимости с наиболее высокой ценой «за квадратный метр».

Многие могут позволить себе приобретение петербургской квартиры. Цены за новостройку в долларовом эквиваленте значительно снизились в последнее время, что позволило лицам, хранящим сбережения в американских долларах, приобрести объект, подчёркивающий их высокий статус.

Продажа элитной недвижимости в Санкт-Петербурге

Если вы продаёте квартиру, относящуюся к элитной недвижимости, или планируете приобрести такую в Петербурге, то вам стоит обратиться к специалистам, которые занимаются поиском и подбором подходящего жилья высокой ценовой категории. Агентство недвижимости «Невский простор» более 20 лет успешно действует на рынке недвижимости. Мы зарекомендовали себя в последние годы в качестве надёжного партнёра, представляющего интересы своих клиентов. Вы получите уверенность в том, что мы сможем подобрать для каждого клиента лучшее предложение, исходя из его запросов.