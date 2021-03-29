Команда ПАО «ОДК-Сатурн» в числе лидеров интеллектуальной игры АО «ОДК»
 

Команда ПАО «ОДК-Сатурн» в числе лидеров интеллектуальной игры АО «ОДК»

29.03.2021, 15:15, Новости
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Команда ПАО «ОДК-Сатурн» «Формула скорости» заняла третье место в финале корпоративной интеллектуальной игры, который состоялся в Москве, на базе ДК «Чайка».

В финале корпоративной интеллектуальной игры приняли участие представители ПК «Салют» АО «ОДК», АО «ММП имени В. В. Чернышева», ПАО «ОДК-Сатурн», филиал АО «218 АРЗ» «570 АРЗ», ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-ПМ». Первое и второе место завоевали команды АО «ММП имени В. В. Чернышева» и ПАО «ОДК-УМПО».

Финалу предшествовали отборочные игры на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации весной 2020 года и два полуфинала, прошедшие осенью 2020 года в Перми и Санкт-Петербурге.

Начальник группы социального отдела службы директора по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн», капитан команды «Формула скорости» Игорь Барулев: «Это был первый интеллектуальный турнир среди предприятий АО «ОДК». Автором и ведущим игры был знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Мы очень рады, что удалось достойно представить наше предприятие на таком уровне. Нам есть, к чему стремиться и третье место – не предел. Надеюсь, этот проект будет реализовываться в ежегодном формате, и уже скоро будет проведен отбор на следующий турнир среди предприятий корпорации».

Интеллектуальная игра организована корпоративным университетом АО «ОДК» для развития логического мышления, навыков работы в группе, выявления лидерских качеств, отработки взаимодействия между сотрудниками при совместном решении задач, применении полученных знаний в нестандартных ситуациях. Турнир основывается на применении игроками своего интеллекта и эрудиции: от участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер жизни.



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