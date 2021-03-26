Вспашка целины культиватором в Ярославле и области

26.03.2021, 7:02, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Промышленность

Если своевременно не обрабатывать земельные участки, они постепенно становятся запущенными, зарастают травой. Чтобы земля приобрела ухоженный вид, потребуется много усилий. Перекопать плотно сбитый грунт со слоем травы – это не быстрый и трудоемкий процесс.

Услуга вспашки земли https://mini-pogruzchiki.ru/uslugi/kultivaciya-pochvy/ в Ярославле – отличная возможность качественно провести обработку участка за минимальное количество времени. Выбор подходящей модели спецтехники напрямую зависит от состояния запущенности поверхности и свойств грунта. Мощные культиваторывыделяются высокой производительностью и активно востребованы для обработки заросших и целинных территорий.

Услуга аренды культиватора

Культиваторы применяются для обработки земельных участков не регулярно – в период предпосевных и послеуборочных работ. Многие дачники предпочитают не покупать дорогостоящую технику в личное пользование, а по необходимости заказывать аренду на определенное количество рабочих смен.

В нашей компании стоимость аренды рассчитывается индивидуально по каждому заказу и зависит от следующих факторов:

общий объем работ – размеры и конфигурация участка,

состояние грунта на участке, наличие растительности – травы или кустарника сплошным покровом или редкой порослью,

особенности рельефа на участке и перепад высот,

удаленность объекта и возможность свободного проезда на участок – необходимость доставки и расход количества топлива для выполнения работ.

Легкие малогабаритные модели культиваторов подходят для обработки почвы на глубину не более 20 см. Плотный дернистый грунт под силу только тяжелым мощным моделям.

Процесс обработки земельных участков

Чтобы вспашка целины была эффективной, обработку почвы выполняют поэтапно:

специальные фрезы, установленные на культиваторе, срезают верхний слой грунта на глубину до 10 – 15 см. Корневая система растений взрыхляется наружу. Причем если вспашку выполнять накануне первых заморозков, эти корни замерзнут, и весной сорняков будет намного меньше. Дополнительно можно провести обработку снятого верхнего слоя гербицидами для устранения бурного роста сорняков;

через несколько дней (5 – 7 суток) после первой обработки грунта проводят его повторное рыхление и снова переворачивают верхние слои с остатками корней растений. Высохшую траву и корни можно складировать в отдельное место и организовать компост, чтобы получить хорошее удобрение;

после полной расчистки поверхности от сорняков рекомендуется снова вспахать землю на глубину 20 – 25 см и провести выравнивание почвенного покрова.

При обработке целинных и заросших участков удобно работать с моделями, которые имеют функцию «задний ход». Если культиватор застрял в грунте, его намного проще вытащить. Для вспашки больших территорий от 3 – 5 га рекомендуется использовать более габаритные модели – тяжелые мотоблоки.