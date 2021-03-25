Сертификат ISO: зачем нужен и что дает?
 

Сертификат ISO: зачем нужен и что дает?

25.03.2021, 12:55, Детали
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Сертификат ISO является документом, который подтверждает соответствие системы функционирования конкретной организации установленным стандартам. Сама компания, которая разрабатывает и выпускает подобные сертификаты, называется ISO.

Процедура оформления сертификата ISO проводится добровольно. Но, невзирая на это, ежегодно число фирм, желающих приобрести сертификат, становится больше. Сертификат данного вида получают те фирмы, которые хотят убедиться в добросовестности контрагентов, кому важно подписать значимые договор.

Наличие сертификата позволяет заверить клиентов и партнеров в том, что изготавливаемые продукты соответствуют всем нормам, что покупатель получает безопасный продукт. Вне зависимости от величины предприятия сертификат ISO позволит увеличить конкурентоспособность и сделать компанию более привлекательной.

Выдачу сертификатов ИСО осуществляют аккредитованные органы, имеющие право на выполнение подобных действий. Перечень этих фирм находятся в реестре. Могут производиться проверки и тестирования, в итоге которых можно принять решение об оформлении сертификата.

Компания “СтройЮрист” позволит вам оформить сертификат ISO за один день. Узнать больше о сертификации вы сможете на этом сайте https://msk.stroyurist.ru/services/certification/iso-18001/.

Что дает сертификат ИСО?

Сертификат ISO даёт следующие преимущества:

  1. Выводит фирму на иной уровень и позволяет повысить доходность фирмы.
  2. Способствует развитию международных связей.
  3. Позволяет принимать участие в тендерах.
  4. Повышает репутацию компании в глазах клиентов.
  5. Увеличивает результативность управляющей системы.
  6. Позволяет фирме уменьшить свои потери, снизить число бракованного товара и товара низкого качества.
  7. Увеличивает инвестиционную привлекательность компании.

Получение такого сертификата может не только укрепить положение фирмы на рынке, но и содействовать улучшению качества продуктов за счёт повышения квалификации сотрудников. Существует несколько видов таких сертификатов. Наиболее распространенными являются следующие:

  1. ИСО 9000. Здесь находятся правила по подбору СМК. Документ устанавливает действия для получения определенного уровня качества продукции.
  2. ИСО 9001. В документе прописываются нормы, которых следует придерживаться на разных этапах изготовления продуктов.
  3. ИСО 900. Товар допускается в продажу после того, как он проходит тесты.

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