Из чего изготавливают упаковочную тару?
 

Из чего изготавливают упаковочную тару?

23.03.2021, 13:35, Детали
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Картонная коробка – универсальный вариант упаковки. Преимущества такой тары очевидны, и с этим практически невозможно поспорить. Материал простой, качественный и доступный для каждого.

Упаковать в картонную упаковку eton-upakovka.ru/catalog/krupnogabaritnaja-tara можно все, что душа пожелает. Это могут быть украшения, одежда, книги, продукты, различные аксессуары, гаджеты, офисные принадлежности и даже подарки.

Однако, мало кто обращает внимание на материалы, из которых картонные коробки изготавливают. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Популярные материалы, из которых изготавливают упаковочную тару

  1. Гофрокартон – самый популярный материал, из которого делают упаковки из картона. Материал стоит очень дешево, и купить его можно где угодно. К тому же, утилизировать гофрокартон проще простого. Такие коробки позволяют упаковать товар в индивидуальную тару;
  2. Микрогофрокартон – двух- или трехслойный материал, который не менее популярен. Этот упаковочный материал отличается дизайном и цветом. В продаже можно найти не только коричневые или серые коробки. Они могут быть разного цвета, а на поверхность можно нанести любую надпись. Данный тип коробок часто используют для создания индивидуальной упаковки. Например, делают коробки для гаджетов, духов, лекарств и других вещей;
  3. Хромэрзац – материал, который стоит довольно дорого. Делают его не из вторичного сырья, а из целлюлозы или древесных волокон. В результате коробки получаются крепкими, но тонкими. На поверхность коробки можно нанести любую надпись и рисунок. В них помещают косметику, продукты или канцтовары;
  4. Переплетный картон – материал, который используют для создания обложек или переплетов. Но сфера применения не ограничивается только созданием переплетов. Из него делают подарочные коробки, где презентуют ювелирные украшения;
  5. Дизайнерский картон – дорогой материал, который не так часто используют для изготовления упаковочной тары. Материал красивый и любой товар сразу же приобретет совершенно другой вид. С помощью дизайнерского картона можно сделать красивую упаковку и продумать ее до мелочей. Материал разнообразный. В продаже можно найти разные виды дизайнерского картона. Это и матовый, и текстурный, и с блестками, и глянцевый. Из него делают фирменные упаковки, коробки для духов, эксклюзивных сувениров, ювелирных украшений, печатают на нем визитки, делают конверты и многое другое.

Картонная коробка – материал, который мы встречаем везде и невозможно себе представить товар, который не будет упакован. В таких коробках перевозят продукты на далекие расстояния, пакуют вещи и игрушки, а также многое другое.



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