Вакуумные пробирки: виды и характеристики
 

Вакуумные пробирки: виды и характеристики

15.03.2021, 14:53, Детали
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Пробирки вакуумные используют для анализов крови. Они представляют собой приспособления одноразового типа, с помощью которых можно осуществить оперативный забор крови из вены. Присутствие вакуума в изделии дает возможность создать определенные условия для анализирования материала. С помощью таких пробирок можно провести процедуру забора крови, а также транспортировку образцов.

Приобрести пробирки вакуумного типа вы сможете на этом сайте https://gipermed.ru/catalog/laboratoriya/probirki-vakuumnye/.

Параметры вакуумных пробирок

Почти во всех медучреждениях применяют пробирки. Они изготавливаются из пластика повышенной прочности, который может обеспечить наличие вакуума. С помощью них можно провести точный забор крови и грамотное применение реагентов. Всё это позволит провести исследование с минимумом ошибок.

Вакуумная пробирка может быть разного цвета. Всё зависит от того, какое назначение имеет пробирка:

  1. Зеленые. Такие емкости применяют для выполнения тестирования плазмы.
  2. Фиолетовые. Эта пробирка говорит о том, что емкость применяют для исследований гематологических.
  3. Красные. Подобный оттенок емкости говорит о том, что в ней расположен активирующее вещество свертываемости.
  4. Голубые. Их применяют для выполнения тестов на коагуляцию.
  5. Желтые. Эти пробирки обозначают присутствие в них активатора свёртываемости.
  6. Розовые. Они используются, когда нужно выяснить группу крови для переливания.

Если вы хотите приобрести пробирки или другое медицинское оборудование, посетите этот сайт https://gipermed.ru/catalog/meditsinskaya-mebel/krovati-funktsionalnye/.

Какими должны быть вакуумные пробирки?

Ко всем пробиркам предъявляются следующие требования:

  1. Обеспечение точного результата.
  2. Возможность хранения и заморозки материала в ходе длительного времени.
  3. Ударопрочность.
  4. Герметичность.
  5. Цветные крышки. Их наличие позволяет использовать пробирки в соответствии с назначением.

С помощью вакуумных пробирок можно провести быстрый и точный анализ. Такие пробирки позволяют быстро провести процесс лабораторной диагностики и получить достоверный результат исследования крови в короткие сроки. Одноразовые пробирки предлагаются по доступным ценам. Использование вакуумных пробирок необходимо для упрощения техники забора крови и защиты лаборанта, а также получения точных результатов исследований.



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