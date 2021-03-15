Вакуумные пробирки: виды и характеристики

15.03.2021, 14:53, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Промышленность

Пробирки вакуумные используют для анализов крови. Они представляют собой приспособления одноразового типа, с помощью которых можно осуществить оперативный забор крови из вены. Присутствие вакуума в изделии дает возможность создать определенные условия для анализирования материала. С помощью таких пробирок можно провести процедуру забора крови, а также транспортировку образцов.

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Параметры вакуумных пробирок

Почти во всех медучреждениях применяют пробирки. Они изготавливаются из пластика повышенной прочности, который может обеспечить наличие вакуума. С помощью них можно провести точный забор крови и грамотное применение реагентов. Всё это позволит провести исследование с минимумом ошибок.

Вакуумная пробирка может быть разного цвета. Всё зависит от того, какое назначение имеет пробирка:

Зеленые. Такие емкости применяют для выполнения тестирования плазмы. Фиолетовые. Эта пробирка говорит о том, что емкость применяют для исследований гематологических. Красные. Подобный оттенок емкости говорит о том, что в ней расположен активирующее вещество свертываемости. Голубые. Их применяют для выполнения тестов на коагуляцию. Желтые. Эти пробирки обозначают присутствие в них активатора свёртываемости. Розовые. Они используются, когда нужно выяснить группу крови для переливания.

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Какими должны быть вакуумные пробирки?

Ко всем пробиркам предъявляются следующие требования:

Обеспечение точного результата. Возможность хранения и заморозки материала в ходе длительного времени. Ударопрочность. Герметичность. Цветные крышки. Их наличие позволяет использовать пробирки в соответствии с назначением.

С помощью вакуумных пробирок можно провести быстрый и точный анализ. Такие пробирки позволяют быстро провести процесс лабораторной диагностики и получить достоверный результат исследования крови в короткие сроки. Одноразовые пробирки предлагаются по доступным ценам. Использование вакуумных пробирок необходимо для упрощения техники забора крови и защиты лаборанта, а также получения точных результатов исследований.