ПАО «ОДК-Сатурн» успешно прошло надзорный аудит EASA

15.03.2021, 13:40, Новости

Теги: SaM146, ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

Надзорный аудит производства серийных двигателей SaM146 на соответствие требованиям Агентства по безопасности полетов Европейского Союза (European Union Aviation Safety Agency, EASA) состоялся в ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в режиме видеоконференцсвязи.

По итогам работы аудиторов замечаний, препятствующих работе предприятия в рамках имеющегося сертификата EASA, выявлено не было.

Специалистами были проверены изменения в организации, внутренние аудиты качества, компетенции и аттестация производственного и контрольного персонала, процессы метрологического обеспечения и управления поставщиками и тд.

Особое внимание было уделено пункту «аудит изделия» на примере изготовления вала вентилятора. Аудиторы оценили деятельность подразделений предприятия по изготовлению вала вентилятора, включая конструкторские данные и технологические процессы, управление специальными и критическими процессами, контроль и испытания, управление несоответствиями.

– Наличие сертификатов на право производства авиационных двигателей – это требование Воздушного кодекса РФ, а наличие еще и сертификата на право производства от EASA – это условие договора между PowerJet и ПАО «ОДК-Сатурн». Двигатели должны выходить с рыбинского предприятия ОДК с двумя документами: по российским правилам с формуляром, по европейским – с Формой 1 EASA. В формате ВКС аудиторы получили исчерпывающие ответы на все вопросы. На заключительном совещании аудиторы отметили, что производственная организация ПАО «ОДК-Сатурн» масштабная, высокотехнологичная, имеющая полный набор компетенций, необходимый для обеспечения качества и безопасности полетов, а специалисты компании, которые задействованы в производстве двигателя SaM146, открыты, компетентны, и ответственны, – отметил директор по качеству ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Петров.

Надзорный цикл составляет два года, в этот период EASA традиционно проводит три аудита. Состоявшийся аудит в марте 2021 года и предстоящий аудит, запланированный на октябрь 2021 года, охватывают в совокупности всю производственную деятельность организации – держателя сертификата: от передачи конструкторской документации производству до сдачи продукции финальному заказчику.

Стоит отметить, что 23 июня 2010 года был получен сертификат типа EASA на модель 1S17 двигателя SaM146, который был одобрен АР МАК в августе 2010 года. В январе 2012 года модель 1S18 двигателя SaM146 (с увеличенной тягой) была сертифицирована по нормам EASA.

Сертификат одобрения производственной организации от Европейского агентства по авиационной безопасности ПАО «ОДК-Сатурн» получило 12 апреля 2012 года. С этого

времени в соответствии с установленными правилами и в согласованные с EASA сроки компания систематически проходит надзорные аудиты. В марте 2014 года предприятием был получен сертификат EASA на право технического обслуживания и ремонта двигателя SaM146.

ПАО «ОДК-Сатурн» является первой и единственной компанией в стране, обладающей полным набором сертифицированных в России и в Европе компетенций по разработке, серийному производству, техническому обслуживанию и ремонту гражданских авиационных двигателей, что позволяет самолетам с этими двигателями выполнять полеты не только в России, но и за рубежом