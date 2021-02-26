Аварию на электросетях в микрорайоне ГЭС устранят в течение нескольких часов

26.02.2021, 14:26, Новости

Теги: Горэлектросеть, ЖКХ

Аварийная служба «Рыбинской горэлетросети» устраняет аварийную ситуацию на трансформаторной подстанции №19, расположенной в районе стадиона «Металлист» в микрорайоне Волжский.

Из-за аварии нарушено электроснабжение части микрорайона Волжский и плотностью отсутствует электричество, тепло и горячее водоснабжение в микрорайоне ГЭС.

– В настоящее время в аварийно-ремонтных работах задействованы две бригады специалистов. На восстановление потребуется несколько часов. Планируется, что уже сегодня к вечеру серьёзная авария будет устранена, и жизнеобеспечение микрорайона восстановлено, – рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Оперативно выполняется подключение по резервной линии до момента восстановления сетей. В первую очередь – в течение полутора часов – будет подано электричество в котельную, отапливающую микрорайон.

Управляющей организации, обслуживающей жилой фонд микрорайона, поставлена задача принять все необходимые меры к недопущению «размораживания» систем отопления и водоснабжения.

Телефон авариной службы управляющей компании: (4855) 22 42 16,

ЕДДС – 295 112.

Пресс-служба администрации города Рыбинска