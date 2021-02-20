Рыбинские школьники поздравили врачей с наступающими праздниками

20.02.2021, 9:05, Новости

Теги: Здравоохранение, Праздник

Учащиеся рыбинских школ и воспитанники детских садов поздравили медиков города с наступающими праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

Ребята изготовили плакаты и рисунки с пожеланиями. Их разместили в холлах медучреждений Рыбинска.

Учащиеся СОШ №20 лично передали свои работы главному врачу горбольницы №2 Михаилу Цветкову. Это лечебное учреждение первым начало принимать коронавирусных больных. Почти год медперсонал работает в особом режиме.

– От всей души мы поздравляем вас с праздниками. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и сил для борьбы с вирусами и спасения людей, которые так нуждаются в вашей заботе, – сказал представитель школьного отряда «Спешите делать добро» Российского движения школьников Владислав Грибов.

– Семейного тепла и счастья, ведь это очень важно в вашей профессии. Надежный тыл помогает справляться с трудностями. А всем людям, которые сейчас на лечении и находятся далеко от родных, мы желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроя, – добавила представитель школьного отряда «Спешите делать добро» Елизавета Медведева.

С этими словами ребята передали два десятка поздравительных плакатов и рисунков. На них – врачи и медсестры на боевом посту, защищающие людей от болезней, традиционные букеты цветов: впереди женский праздник. Настоящие букеты по санитарному режиму в больнице не разрешены, а нарисованные детской рукой легко их заменят и будут радовать гораздо дольше.

– Спасибо ребятам и их педагогам за рисунки и стенгазеты с поздравлениями. Очень приятно и медицинским работникам, и пациентам, которые лечатся в нашем учреждении. Поздравление от молодых людей идут действительно от сердца, от души, а их рисунки лучшее этому доказательство, – сказал Михаил Цветков, главный врач городской больницы №2.

Часть рабочего времени Михаилу Юрьевичу пришлось потратить на размещение детских поздравлений в холле больницы. Но это приятные хлопоты.

Пресс-служба администрации города Рыбинска