В Ярославской области предприниматели в 7 раз чаще стали использовать big data

09.02.2021, 11:38, Детали

Теги: Tele2, Бизнес, Технологии

Такие данные привел оператор Tele2 по итогам работы с корпоративными клиентами в 2020 году.

Компания много лет собирает и анализирует массивы обезличенных данных в своей сети. Эта информация применяется как для внутренних целей оператора, так и для помощи локальным предпринимателям. В частности, бизнес может обратиться в Tele2 за расчетом проектов. В их числе: определение оптимального места для открытия новой торговой точки, определение причин снижения спроса, проекты по продвижению услуг и т.д.

В прошедшем году данный сервис Tele2 стал самым быстрорастущим. За год в ЦФО число клиентов услуги выросло в 7 раз.

– Аналитика на основе больших данных – одна из самых динамично растущих услуг среди наших корпоративных клиентов, – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова. – Мы предоставляем своим клиентам мониторинг, геоаналитику, таргетированные продукты и многое другое.

В Tele2 отмечают, что получить услугу big data может бизнес любого масштаба – как совсем небольшой, так и крупный. Стоимость кейса доступна, а детали проекта рассчитываются индивидуально в офисе компании.

Развитие B2B-сегемента является одним из ключевых направлений работы Tele2. В 2020 году в ЦФО оператор зафиксировал рост абонентской базы на 21%. Наиболее популярным сервисом стал «Моя команда». Он позволяет подключать ежемесячно единый пакет услуг для всей компании и таким образом значительно сократить затраты на мобильную связь.