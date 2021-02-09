Безопасный корпус для любого климатического оборудования

09.02.2021, 11:08, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Промышленность

Приборам нужна не просто надежная коробка, а уютный дом, подобранный по размеру, с отверстиями для проводов или вентиляции. Окраска защищает поверхность и помогает устройству вписаться в интерьер. Надписи позволяют ориентироваться в управлении машиной, могут содержать контактные данные производителя, другую полезную информацию.

Компания «НеоЛазер» уже 12 лет создает надежные металлические корпуса для климатического оборудования в Ярославле. Вы можете заказать оболочки любой сложности и получите точное повторение заданной формы в каждом экземпляре. В комплекс услуг входят все этапы работы: от проекта до готового изделия.

Как мы контролируем климат

Климатическим оборудованием называют технику, создающую оптимальные условия в помещениях. Комфортная влажность, температура, чистота воздуха важны для мест, где люди живут, работают, отдыхают. Есть много видов климатических устройств разного назначения, основные группы:

вентиляторы;

климат-контроль: увлажнение, очищение воздуха;

тепловое оборудование: отдельные приборы или системы;

нагреватели воды;

кондиционеры, сплит-системы.

Климатические устройства делают жизнь в городе безопасной для нашего здоровья. Простое в использовании, современное отопительное оборудование рационально расходует энергию, позволяет регулировать тепло в помещении. Вентиляция обеспечивает очищение, обмен, подогрев воздуха.

По назначению эту продукцию делят на промышленную и бытовую. У каждого типа свои требования к толщине металла, способам окраски. Защитный корпус продлевает срок службы, бережет устройства и охраняет человека от электричества, острых или движущихся частей.

При разработке внешней защиты учитывают колебание температуры, влажности, нагревание деталей машины при работе. Климатическую технику устанавливают на открытом воздухе или в закрытых помещениях с отоплением или без. Может потребоваться защита от жары, холода, осадков, пыли и сажи.

Как создают защитный корпус

Хороший короб должен соответствовать особенностям конструкции и условиям эксплуатации прибора. Инженеры учитывают:

правильный выбор материалов;

качество швов;

создание защиты от коррозии;

технологию окрашивания.

Лакокрасочное покрытие обеспечивает надежное сцепление металла и слоя краски. Большое значение имеет защита от коррозии. Риск возникновения ржавчины в приборах климат-контроля высок из-за взаимодействия с влагой.

Технологический процесс включает:

лазерную резку;

гибку, сварку;

установку крепежных элементов;

нанесение защитной пленки — гальванического покрытия;

порошковую окраску электростатическим методом;

шелкографию — добавление надписей или рисунков на поверхность.

Профессиональные станки позволяют гарантировать скорость и точность исполнения. На сайте http://yar.neolaser.ru/ можно заказать корпус для любого оборудования: медицинского, сетевого, тестового. Материалы и технологии проходят испытания и отвечают всем требованиям заказчика.

Как правильно сделать заказ

Заявку с описанием особенностей вашего задания можно отправить по e-mail. В ответ вы получите расчет стоимости и подробности конструктивного решения. После согласования всех характеристик мастера сделают образец, чтобы вы смогли его оценить до начала работы над целой партией. Для каждого проекта разрабатывается конструкторская документация, техническое задание.

Заказать корпусную продукцию из листового металла можно:

по готовому образцу;

собственному чертежу или 3D-модели с инструкцией по ГОСТам;

эскизу для разработки с самого начала.

Для разных целей выбирают подходящие металлы: алюминий, сталь, оцинкованные, нержавеющие. Требования к качеству коробов для климатического оборудования очень высокие. Опытные мастера, помогут обеспечить вашей технике долгую жизнь.