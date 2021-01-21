Аппаратные колёса – эффективная оптимизация транспортировки небольших грузов
21.01.2021, 9:44, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Промышленность
Уникальные аппаратные колеса (колесные опоры аппаратные) специально разработаны для комплектации различного оборудования и техники, применяемых в медицине и торговле, складах и гостиницах, пищевой и химической промышленности.
Основная отличительная особенность аппаратных колёс: для их изготовления используется термопластичная резина серого цвета. Колесная опора аппаратная, представленная в большом ассортименте на сайте компании Колеса-тележки, используется на оборудовании различного назначения для удобной транспортировки.
Широкое применение аппаратных колёс
Разнообразие колесных опор аппаратных обусловлено техническими параметрами и допустимыми нагрузками, что позволяет использовать их в различных отраслях промышленности.
В медицине аппаратные колеса используются в каталках и тележках, в больничных кроватях и раздаточных столиках. Колеса можно подвергать санитарной обработке.
В промышленности, складах и торговых точках аппаратные колеса повышают мобильность тележек и позволяют быстро перевезти груз.
Сайт компании Колеса-тележки предлагает аппаратные колеса, отвечающие различным требованиям, в зависимости от сферы хозяйствования, в которой они будут применяться. Колеса аппаратные адаптированы к разным уровням нагрузок, а также типу поверхности, так как промышленные полы имеют различные характеристики.
Виды аппаратных колёс:
- поворотные;
- с тормозом;
- на болт.
В каталоге компании Колеса-тележки можно приобрести колесо аппаратное под болт по привлекательной цене и удобными условиями доставки. Аппаратное колесо на болт обычно используется в тележках, которые перемещают грузы внутри помещений и имеет следующие преимущества:
- эргономичная форма;
- отличные ходовые качества – мобильность и маневренность;
- отсутствие следов на поверхности напольного покрытия;
- уровень шума – низкий;
- устойчивость к механическим повреждениям и химическим воздействиям.
Точная конструкция поворотного аппаратного колеса позволяет вращаться ему в вертикальном направлении и выполнять любые маневры. Решения, которые используются в поворотных колесах, гарантируют безупречные ходовые качества независимо от нагрузки и типа поверхности.
Колеса с тормозом имеют центральный тормоз на верхней части монтажной пластины, который блокирует ходовую часть перпендикулярно направлению движения.
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