Аппаратные колёса – эффективная оптимизация транспортировки небольших грузов

21.01.2021, 9:44, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Промышленность

Уникальные аппаратные колеса (колесные опоры аппаратные) специально разработаны для комплектации различного оборудования и техники, применяемых в медицине и торговле, складах и гостиницах, пищевой и химической промышленности.

Основная отличительная особенность аппаратных колёс: для их изготовления используется термопластичная резина серого цвета. Колесная опора аппаратная , представленная в большом ассортименте на сайте компании Колеса-тележки, используется на оборудовании различного назначения для удобной транспортировки.

Широкое применение аппаратных колёс

Разнообразие колесных опор аппаратных обусловлено техническими параметрами и допустимыми нагрузками, что позволяет использовать их в различных отраслях промышленности.

В медицине аппаратные колеса используются в каталках и тележках, в больничных кроватях и раздаточных столиках. Колеса можно подвергать санитарной обработке.

В промышленности, складах и торговых точках аппаратные колеса повышают мобильность тележек и позволяют быстро перевезти груз.

Сайт компании Колеса-тележки предлагает аппаратные колеса, отвечающие различным требованиям, в зависимости от сферы хозяйствования, в которой они будут применяться. Колеса аппаратные адаптированы к разным уровням нагрузок, а также типу поверхности, так как промышленные полы имеют различные характеристики.

Виды аппаратных колёс:

поворотные;

с тормозом;

на болт.

В каталоге компании Колеса-тележки можно приобрести колесо аппаратное под болт по привлекательной цене и удобными условиями доставки. Аппаратное колесо на болт обычно используется в тележках, которые перемещают грузы внутри помещений и имеет следующие преимущества:

эргономичная форма;

отличные ходовые качества – мобильность и маневренность;

отсутствие следов на поверхности напольного покрытия;

уровень шума – низкий;

устойчивость к механическим повреждениям и химическим воздействиям.

Точная конструкция поворотного аппаратного колеса позволяет вращаться ему в вертикальном направлении и выполнять любые маневры. Решения, которые используются в поворотных колесах, гарантируют безупречные ходовые качества независимо от нагрузки и типа поверхности.

Колеса с тормозом имеют центральный тормоз на верхней части монтажной пластины, который блокирует ходовую часть перпендикулярно направлению движения.