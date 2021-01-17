В Рыбинске организуют Крещенскую купель

17.01.2021, 10:10, Новости

Теги: Здоровье, Праздник, Религия

В ночь на 19 января в Рыбинске оборудуют место для проведения крещенских погружений.

Традиционно купель разместят в районе спасательной станции «Переборы». Над обеспечением безопасности мероприятия работают ответственные службы.

Для проведения крещенских погружений безопасной считается толщина льда не менее 12 сантиметров. Глубина иордани не более полутора метров. Вырезать во льду купель, оборудовать её двумя деревянными лестницами с поручнями, обеспечить подход, а также поставить отапливаемую палатку для переодевания ответственным службам предстоит к 18 часам 18 января.

Сам обряд начнется в 00:30 19 января, после того, как будет проведен чин освящения воды. Окунуться в купель желающие смогут до 17 часов 19 января. Все это время у купели будут дежурить оперативные службы: спасатели, медики, сотрудники полиции.

– Всем желающим совершить обряд в местах ожидания и в палатке для переодевания необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Это требование Роспотребнадзора к проведению мероприятия в этом году, – объяснили в Управлении ГО ЧС.

Также специалисты Управления ГО ЧС убедительно просят горожан совершать погружение исключительно в специально оборудованном месте.

Всего в Ярославской области будет организовано 38 иорданей в 14 муниципальных образованиях. Вопросы подготовки мест для омовений обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– Праздник отмечается в ночь на 19 января, и уже сейчас необходимо приступить к выполнению мероприятий по созданию безопасных для населения условий проведения религиозного обряда, – сказал заместитель губернатора Андрей Шабалин. – Работу важно проводить с учетом ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. К обеспечению безопасности будут привлечены 400 специалистов, предусмотрено дежурство 145 единиц автомобильной техники.

Ожидается, что иордани посетят более 10 тысяч человек.