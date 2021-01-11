За новогодние каникулы в Рыбинске произошло 10 коммунальных аварий
 

За новогодние каникулы в Рыбинске произошло 10 коммунальных аварий

11.01.2021, 15:43, Новости
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В период с 31 декабря по 10 января в Рыбинске было зафиксировано 10 аварий на инженерных сетях.

Три из них были связаны с ремонтом систем холодного водоснабжения. Остальные – аварийно-восстановительные работы на теплосетях.

Аварии на водопроводных сетях были зарегистрированы 1, 4 и 10 января. Последняя – самая серьезная. Из-за прорыва водопровода на Вихарева, 3 без воды остались пять микрорайонов. Бригады Северного Водоканала устранили течь за несколько часов. В итоге, уже к обеду 10-го числа водоснабжение в жилые дома и на объекты соцсферы было восстановлено.

Аварии на теплосетях фиксировались 1, 5 и 10 января в разных микрорайонах города. Аварийных отключений по газу и электроэнергии зарегистрировано не было, отметили в пресс-службе администрации города.



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