«Монтажкрансервис» – надежное и безопасное оборудование для любых предприятий
02.01.2021, 10:43, Рекомендуем
Теги: Промышленность, Транспорт
Одним из наиболее востребованных видов грузоподъемного оборудования является кранбалка. Она используется для подъема и транспортировки грузов различного тоннажа. Кран балки применяют и на складах, в портах, на строительных площадках.
Компания «Монтажкрансервис» в Украине может изготовить любые кран балки. Недавно предприятие изготовило на заказ две кран балки мостовые для обслуживания дорогостоящих станков. Данные устройства высокого качества, были созданы с использованием немецкого оборудования. Эти кран балки с режимом тандем, что означает радиоуправление. Работа была выполнена под ключ, начиная от доставки, установки и заканчивая предоставлением схем и чертежей.
Вы так же можете заказать любые кран балки в компании МКС. Вдумчивый подход к изготовлению, использование зарубежных станков и инструментов, возможность выполнить весь комплекс работ делают компанию МКС конкурентной среди других подобных предприятий.
Подробнее о кран балках
Данное оборудование различается по возможности выдерживать разный вес. Это могут быть балки, выдерживающие от 1 до 10 тонн.
Основными показателями балок являются:
- величина пролета или рабочее пространство крана;
- высота подъема;
- напряжение, вид тока.
Краны могут быть одно и двухпролетные, а также ручные и электрические. С помощью кабеля электричество подключается к данным устройствам.
Преимущества изделий в том, что они имеют незначительный вес, легко устанавливаются, так что можно сразу приступать к работе. Также их отличает выгодная стоимость.
Какое грузоподъемное оборудование можно купить здесь
Завод МКС может изготовить любые виды кран балок по вашему заказу. Например, это могут быть:
- однобалочный мостовой кран;
- однобалочный мостовой опорный кран;
- двубалочный опорный кран;
- консольный и козловой кран.
Доверьтесь компании «Монтажкрансервис»! Это оборудование никогда не подведет и будет работать для вас долго и с полной отдачей. Для его создания используется современная техника импортного производства. Данный завод имеет в своем распоряжении квалифицированных специалистов – инженеров, наладчиков, монтажников. Так что вы можете заказать не только изготовление продукции, но и её установку.
Предприятие предлагает и такие услуги, как ремонт кранов, проектирование, оформление разрешительной документации. Консультанты компании всегда подберут для вас изделия под ваш бюджет и нужды.
МКС – безопасное и надежное грузоподъемное оборудование для вас!
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