«Монтажкрансервис» – надежное и безопасное оборудование для любых предприятий
 

«Монтажкрансервис» – надежное и безопасное оборудование для любых предприятий

02.01.2021, 10:43, Рекомендуем
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Одним из наиболее востребованных видов грузоподъемного оборудования является кранбалка. Она используется для подъема и транспортировки грузов различного тоннажа. Кран балки применяют и на складах, в портах, на строительных площадках.

Компания «Монтажкрансервис» в Украине может изготовить любые кран балки. Недавно предприятие изготовило на заказ две кран балки мостовые для обслуживания дорогостоящих станков. Данные устройства высокого качества, были созданы с использованием немецкого оборудования. Эти кран балки с режимом тандем, что означает радиоуправление. Работа была выполнена под ключ, начиная от доставки, установки и заканчивая предоставлением схем и чертежей.

Вы так же можете заказать любые кран балки в компании МКС. Вдумчивый подход к изготовлению, использование зарубежных станков и инструментов, возможность выполнить весь комплекс работ делают компанию МКС конкурентной среди других подобных предприятий.

Подробнее о кран балках

Данное оборудование различается по возможности выдерживать разный вес. Это могут быть балки, выдерживающие от 1 до 10 тонн.

Основными показателями балок являются:

  • величина пролета или рабочее пространство крана;
  • высота подъема;
  • напряжение, вид тока.

Краны могут быть одно и двухпролетные, а также ручные и электрические. С помощью кабеля электричество подключается к данным устройствам.

Преимущества изделий в том, что они имеют незначительный вес, легко устанавливаются, так что можно сразу приступать к работе. Также их отличает выгодная стоимость.

Какое грузоподъемное оборудование можно купить здесь

Завод МКС может изготовить любые виды кран балок по вашему заказу. Например, это могут быть:

  • однобалочный мостовой кран;
  • однобалочный мостовой опорный кран;
  • двубалочный опорный кран;
  • консольный и козловой кран.

Доверьтесь компании «Монтажкрансервис»! Это оборудование никогда не подведет и будет работать для вас долго и с полной отдачей. Для его создания используется современная техника импортного производства. Данный завод имеет в своем распоряжении квалифицированных специалистов – инженеров, наладчиков, монтажников. Так что вы можете заказать не только изготовление продукции, но и её установку.

Предприятие предлагает и такие услуги, как ремонт кранов, проектирование, оформление разрешительной документации. Консультанты компании всегда подберут для вас изделия под ваш бюджет и нужды.

МКС – безопасное и надежное грузоподъемное оборудование для вас!



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