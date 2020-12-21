О компенсации расходов на коммунальные услуги для пожилых граждан

21.12.2020, 14:35, Объявления

Теги: ЖКХ, Капитальный ремонт

В соответствии с Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» гражданам пожилого возраста, достигших возраста семидесяти и восьмидесяти лет предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Ярославской области, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Ярославской области).

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам пожилого возраста, достигшим возраста семидесяти лет, осуществляется в размере 50 процентов, достигшим возраста восьмидесяти лет, осуществляется в размере 100 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Ярославской области, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Ярославской области от 24.11.2009 N 65-з «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», применяется региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения, который устанавливается в следующих размерах:1) на семью из одного человека – 33 кв. метра; 2) на семью из двух человек – 42 кв. метра; 3) на семью из трех и более человек – 18 кв. метров на одного члена семьи.).

Данная компенсация предоставляется:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений;

2) неработающим собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пожилого возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Например, если в квартире зарегистрированы 2 граждан, старше 70 лет (по ½ доли собственности) и с ними зарегистрирован не работающий сын 35 лет, имеющий инвалидность II или I группы. В этом случае оба собственника старше 70 имеют право на компенсацию в части взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Подать заявление и комплект документов необходимо в государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по предварительной записи на сайте mfc76.ru или по телефонам: (4855) 28-71-41, (4852) 49-09-09, также записаться на прием в муниципальное учреждение «Центр социальных выплат» города Рыбинска населения через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так же в заочной форме посредством почтового отправления документов или через государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Телефоны для консультаций: (4855) 222-095, 222-602, 222-745.

МУ «Центр социальных выплат» города Рыбинска