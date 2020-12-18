ПАО «ОДК-Сатурн» увеличило ресурсные показатели двигателей Д-30КП-2

18.12.2020, 8:38, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) увеличило назначенный ресурс двигателей Д-30КП-2 до 9500 часов, 4875 циклов.

– Двигатель Д-30КП характеризуется высокой надежностью, заложенной его создателем, выдающимся конструктором авиационных двигателей П. А. Соловьёвым. В связи с возрастающей интенсивностью полетов самолетов Ил-76МД, Ил-76ТД, Ил-78 возникла необходимость увеличения назначенного ресурса силовых установок этих планеров – двигателей Д-30КП-2, – отметил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Сатурн» Роман Храмин. – По результатам проведенного комплекса работ, слаженной работы коллектива предприятия оформлено заключение по прочности двигателей Д-30КП-2 на назначенный ресурс 9500 часов, 4875 циклов, что увеличивает срок эксплуатации двигателя на крыле.

Двигатель Д-30КП-2 с максимальной наработкой в эксплуатации, приближенной по своим значениям к действующему назначенному ресурсу (6500 часов, 3375 циклов), был доставлен в ПАО «ОДК-Сатурн» из эксплуатирующей организации в начале 2020 года. Специалисты предприятия провели его капитальный ремонт и стендовые эквивалентно-циклические испытания до требуемой величины назначенного ресурса (9500 часов, 4875 циклов). Испытания успешно завершились в октябре текущего года. Затем, в кратчайшие сроки, была выполнена разборка двигателя, дефектация деталей и узлов с выпуском необходимой отчетной документации. Одновременно с этим конструкторские службы провели анализ эксплуатационной надежности и безопасности полетов двигателей Д-30КП-2, оформили заключение о подтверждении соответствия уровня безотказности двигателей нормативным требованиям. Данная работа выполнена при научно-методическом сопровождении Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.

Наряду с увеличением назначенного ресурса ПАО «ОДК-Сатурн» также отрабатывает новые виды ремонта элементов авиационного двигателя Д-30КП-2. Применение перспективных технологических процессов и современного оборудования призваны повысить рентабельность ремонта двигателя в целом, что является важной составляющей концепции увеличения его ресурсных показателей.