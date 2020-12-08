Окрыленные в Ярославле: Страницы истории авиации
 

Окрыленные в Ярославле: Страницы истории авиации

08.12.2020, 9:06, Рекомендуем
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Об истории развития авиации в Ярославской области за последние 100 лет теперь можно узнать на новой тематической выставке, открытие которой состоится 11 декабря 2020 года.

В экспозиции «Окрыленные! Главы из истории ярославской авиации», созданной коллективом автономной некоммерческой организации «Авиационный центр «Левцово» и историческим клубом «Ярославский авиатор», представлены документы, фотографии, карты, части самолетов и вертолетов, авиационное оборудование и книги на авиационную тематику. Площадку для уникального проекта предоставил в Ярославле отель «Азимут».

– Одна из главных задач нашего клуба – сохранение памяти о советской и российской авиации, – рассказал Михаил Скворцов, руководитель АНО «Левцово» и клуба «Ярославский авиатор». – Ярославская область вписана в летопись отечественной авиации золотыми буквами – в наших авиаклубах, одними из первых созданных в стране, подготовлены тысячи летчиков, которые защищали небо Родины во времена войн и конфликтов, трудились и трудятся в гражданской авиации. В спортивной авиации наши парашютисты и вертолетчики неоднократно занимали первые места не только на отечественных, но и международных чемпионатах. О славных страницах истории авиации в Ярославской области должно знать и помнить подрастающее поколение, для этого и создана эта выставка.

Организаторы выставки постаралась сделать ее интерактивной и максимально открытой для посетителей. Здесь можно посмотреть учебные фильмы про авиацию, а некоторые уникальные экспонаты даже разрешено трогать рукам. В зале планируется проведение тематических лекториев и занятий для школьников, здесь будут проходить заседания областного исторического клуба «Ярославский авиатор».

Выставка «Окрыленные! Главы из истории ярославской авиации» – очередной шаг к созданию в Ярославской области большого авиационно-технического музея. Еще одну выставку – «Крылья Победы» – коллектив АНО «Авиационный центр Левцово» планирует открыть в начале мая 2021 года. Она расскажет о ярославских военных летчиках и авиатехниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, вооруженных конфликтах в Корее, Афганистане и Чечне.



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