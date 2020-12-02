В ПАО «ОДК-Сатурн» введена в промышленную эксплуатацию роботизированная линия нанесения огнеупорного покрытия

02.12.2020, 12:42, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

На производственных площадях литейного цеха № 41 ПАО «ОДК-Сатурн» введена в промышленную эксплуатацию новая роботизированная линия для нанесения огнеупорного покрытия и получения керамических форм для заливки методом направленной кристаллизации лопаток ГТД.

Первые 40 восковых модельных блоков с изготовленной керамической огнеупорной оболочкой уже сошли с конвейера новой роботизированной установки на участке формирования керамических оболочек цеха № 41.

Высокотехнологичное оборудование приобретено для увеличения производственных мощностей ПАО «ОДК-Сатурн» в связи с ростом номенклатуры выпускаемых предприятием изделий авиационной, морской и наземной тематик.

Роботизированная линия, отвечающая современным требованиям, позволит повысить пропускную способность производственного участка цеха № 41 в три раза и производить до 3000 керамических форм в месяц.

Оборудование оснащено интеллектуальной системой контроля и регулирования такими технологическими параметрами как влажность, температура, продолжительность времени сушки и нахождения блоков на конвейере, глубины и времени погружения блоков в баки с суспензией и других. Контроль технологических параметров осуществляется постоянно, на протяжении всего цикла изготовления керамической формы.

В общей сложности, интеллектуальная система позволяет контролировать и регистрировать более 50 технологических параметров, что, в свою очередь, значительно повышает качество изготавливаемых деталей.

Процесс изготовления керамической оболочки полностью автоматизирован, что минимизирует воздействие человеческого фактора на весь процесс.

Новая роботизированная линия обеспечивает нанесение огнеупорного покрытия на сопловые и рабочие лопатки турбины, в том числе и на крупногабаритные детали.

Как отметил главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин, «введенная в эксплуатацию линия нанесения огнеупорного покрытия, позволит вывести мощности нового литейного производства на заданные (установленные) целевые значения, а также обеспечить значительное снижение трудозатрат при изготовлении керамической формы».