ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает формировать групповые цифровые компетенции персонала
 

ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает формировать групповые цифровые компетенции персонала

26.11.2020, 13:56, Новости
Теги: , ,

ПАО «ОДК-Сатурн» и «Академия Ростех» заключили договор по передаче курса о технологическом предпринимательстве.

Курс разработан для обучения технологических лидеров в рамках программы «Вектор» для развития цифровых компетенций сотрудников компании и формирования групп цифровой грамотности.

Курс будет размещен в системе дистанционного обучения ПАО «ОДК-Сатурн» и пройдет в онлайн-формате. С декабря 2020 года он станет доступным для всех пользователей корпоративной вычислительной сети предприятия в Рыбинске, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске.

Ожидается, что на протяжении двух последующих лет обучение по данному курсу пройдут не менее двух тысяч сотрудников ПАО «ОДК-Сатурн», задействованных в разработке новой продукции, реализации инноваций и цифровизации компании. Также образовательный курс станет доступен для студентов вузов, проходящих практику на предприятии или работающих в подразделениях в качестве инженеров-стажеров.

Онлайн-курс по технологическому предпринимательству состоит из двух частей: базовая и углубленная. Базовая часть содержит 11 видеолекций о технологическом проекте и продукте, углубленная – 12 видеолекций о правовых аспектах регистрации прав, маркетинге и продажах. По результатам прохождения обучения обе части включают итоговый тест.

– Сотрудничество с «Академией Ростех» позволило использовать лучшие компетенции Госкорпорации Ростех для обучения наших сотрудников широкому спектру знаний, обеспечивающих уверенное цифровое развитие организации в последующие 5 лет. «Академия Ростех» сделала действительно качественный продукт, который понятен специалисту, работающему в любой области деятельности, любого возраста и с совершенно различными профессиональными компетенциями, – прокомментировал директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» уже не первый год принимают активное участие в программе «Вектор». В 2020 году к участию в программе подключились «Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ» и «Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» – НТЦ г. Санкт-Петербург». По итогам прохождения первой части онлайн-программы «Практические подходы к развитию высокотехнологичных продуктов» со стороны корпоративной «Академии Ростех» дана высокая оценка активности участников ПАО «ОДК-Сатурн» и отмечены значительные результаты.

Кроме данного формата обучения для выполнения требований по обучению руководителей и специалистов ПАО «ОДК-Сатурн» по охране труда и пожарно-техническому минимуму (с периодичностью один раз в три года), по общим требованиям промышленной безопасности (с периодичностью один раз в пять лет) с последующей

аттестацией реализована возможность пройти обучение дистанционно посредством самоподготовки в обучающей контролирующей системе «ОЛИМПОКС» с последующим тестированием. На сегодняшний день обучение и аттестацию в дистанционном формате успешно прошли более 800 сотрудников ПАО «ОДК-Сатурн»: охрана труда – 305 человек, пожарно-технический минимум – 419 человек, общие требования промышленной безопасности – 82 человека.

Для развития возможностей организации дистанционных форматов обучения в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» ведется работа по организации и внедрению дистанционного обучения компетенциям в области качества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / SEO-продвижение сайтов в Яндексе

18.11 / Техническая математика, доступная каждому студенту

18.11 / Работникам ПАО «ОДК-Сатурн» вручены государственные награды за вклад в разработку и сертификацию авиационного двигателя ПД-14

15.11 / Сиропы «Барлайн» – возможность удержать стабильные цены и нарастить клиентуру кофейни, кафе, ресторана

15.11 / MCG – максимально полные и актуальные новости и данные о Москва-Сити

13.11 / ПАО «ОДК-Сатурн» внедряет технологии офисных роботов

05.11 / Датчики для УЗИ аппаратов

30.10 / ПАО «ОДК-Сатурн» вручили почетную грамоту губернатора

30.10 / Лайфхаки, которые помогут надолго сохранить заряд смартфона

28.10 / Важные моменты при выборе вакуумного оборудования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска