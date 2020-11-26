ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает формировать групповые цифровые компетенции персонала

26.11.2020, 13:56, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

ПАО «ОДК-Сатурн» и «Академия Ростех» заключили договор по передаче курса о технологическом предпринимательстве.

Курс разработан для обучения технологических лидеров в рамках программы «Вектор» для развития цифровых компетенций сотрудников компании и формирования групп цифровой грамотности.

Курс будет размещен в системе дистанционного обучения ПАО «ОДК-Сатурн» и пройдет в онлайн-формате. С декабря 2020 года он станет доступным для всех пользователей корпоративной вычислительной сети предприятия в Рыбинске, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске.

Ожидается, что на протяжении двух последующих лет обучение по данному курсу пройдут не менее двух тысяч сотрудников ПАО «ОДК-Сатурн», задействованных в разработке новой продукции, реализации инноваций и цифровизации компании. Также образовательный курс станет доступен для студентов вузов, проходящих практику на предприятии или работающих в подразделениях в качестве инженеров-стажеров.

Онлайн-курс по технологическому предпринимательству состоит из двух частей: базовая и углубленная. Базовая часть содержит 11 видеолекций о технологическом проекте и продукте, углубленная – 12 видеолекций о правовых аспектах регистрации прав, маркетинге и продажах. По результатам прохождения обучения обе части включают итоговый тест.

– Сотрудничество с «Академией Ростех» позволило использовать лучшие компетенции Госкорпорации Ростех для обучения наших сотрудников широкому спектру знаний, обеспечивающих уверенное цифровое развитие организации в последующие 5 лет. «Академия Ростех» сделала действительно качественный продукт, который понятен специалисту, работающему в любой области деятельности, любого возраста и с совершенно различными профессиональными компетенциями, – прокомментировал директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» уже не первый год принимают активное участие в программе «Вектор». В 2020 году к участию в программе подключились «Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ» и «Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» – НТЦ г. Санкт-Петербург». По итогам прохождения первой части онлайн-программы «Практические подходы к развитию высокотехнологичных продуктов» со стороны корпоративной «Академии Ростех» дана высокая оценка активности участников ПАО «ОДК-Сатурн» и отмечены значительные результаты.

Кроме данного формата обучения для выполнения требований по обучению руководителей и специалистов ПАО «ОДК-Сатурн» по охране труда и пожарно-техническому минимуму (с периодичностью один раз в три года), по общим требованиям промышленной безопасности (с периодичностью один раз в пять лет) с последующей

аттестацией реализована возможность пройти обучение дистанционно посредством самоподготовки в обучающей контролирующей системе «ОЛИМПОКС» с последующим тестированием. На сегодняшний день обучение и аттестацию в дистанционном формате успешно прошли более 800 сотрудников ПАО «ОДК-Сатурн»: охрана труда – 305 человек, пожарно-технический минимум – 419 человек, общие требования промышленной безопасности – 82 человека.

Для развития возможностей организации дистанционных форматов обучения в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» ведется работа по организации и внедрению дистанционного обучения компетенциям в области качества.