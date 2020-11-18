Работникам ПАО «ОДК-Сатурн» вручены государственные награды за вклад в разработку и сертификацию авиационного двигателя ПД-14

18.11.2020, 10:19, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

За большой личный вклад в разработку и сертификацию авиационного двигателя ПД-14 четверо представителей ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) удостоены государственных наград Российской Федерации. Церемония награждения состоялась 16 ноября 2020 года в выставочном зале (музее) ПАО «ОДК-Сатурн». Награды вручил заместитель генерального директора – управляющий директор предприятия Виктор Поляков.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена генеральному конструктору ПАО «ОДК-Сатурн» Храмину Роману Владимировичу. Почетной грамотой президента Российской Федерации отмечена деятельность первого заместителя главного инженера Комшина Николая Леонидовича. Благодарности президента Российской Федерации удостоены главный конструктор – руководитель проекта ПД-14 Округин Александр Александрович и эксперт конструкторского отдела компрессоров Пикунов Николай Владимирович.

Поздравил моторостроителей c высокими наградами заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков: «Рождение нового отечественного авиационного двигателя ПД-14, несомненно, является знаковым событием в современной России. ПАО «ОДК-Сатурн» гордится своим участием в этом важнейшем проекте. Сегодня мы чествуем достойнейших людей, жизнь и труд которых неразрывно связаны с «Сатурном», с его разработками, с его успехами, с воспитанием новых поколений моторостроителей. Спасибо вам за это! Вручение государственных наград работникам нашей компании стало доброй традицией. Это знак доверия государства к рыбинскому предприятию, подтверждение того, что все задания «ОДК-Сатурн» выполняет результативно и в срок».

«Прекрасно помню тот день, когда поехал в «Авиадвигатель», в Пермь, в связи с началом работ по двигателю ПД-14, и, конечно, тогда никто не думал о наградах, – сказал в ответном слове генеральный конструктор ПАО «ОДК-Сатурн» Роман Храмин. – Спасибо всем компаниям ОДК за коллективный плодотворный труд! Уверен, что и дальше мы будем выполнять свое дело хорошо, в поддержку нашего государства, нашего общества, нашей корпорации».

ПД-14 – первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель, изначально разработанный в соответствии с международными нормами и требованиями. Двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов. Головной исполнитель программы ПД-14 — АО «ОДК», головной разработчик — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы». За ПАО «ОДК-Сатурн» закреплены разработка компрессора низкого давления (КНД) и разделительного корпуса; изготовление и поставка модулей КНД («диск вентилятора с бустером», «вал с опорами» и «корпус вентилятора») и ДСЕ общей сборки; сертификационные и инженерные испытания двигателя и КНД.