Если на ваше имя оформили кредит…

18.11.2020, 9:45, Детали

Теги: Бизнес, Происшествия, Работа

– Пришел оформлять кредит, но получил отказ. Оказалось, что за мной числится долг по займу, которого я не брал! Как такое могло случиться и как решить эту проблему? – Алексей П.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

Если вы действительно не имеете никакого отношения к долгу, скорее всего, мошенники завладели данными вашего паспорта и оформили на вас кредит. Банки, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК) всегда проверяют личность заемщика. Когда кредит оформляют в офисе, клиентов просят предъявить паспорт, сверяют фотографию и личную подпись. Но если паспорт был потерян или украден, злоумышленники могли подменить фото, а подпись подделать. При оформлении небольших онлайн-займов (до 15 тыс. рублей) МФО могут проводить упрощенную идентификацию. Обычно они просят клиентов прислать данные паспорта или его скан, а также фотографию с паспортом в руках. В таких условиях мошенникам легче имитировать внешность владельца паспорта.

Чтобы избавиться от долга по кредиту или займу, который оформили мошенники, нужно, прежде всего, обратиться в финансовую компанию, которая оформила кредит или заем на ваше имя. Напишите заявление, что договор вы не заключали и денег не получали. Подчеркните, что подпись в договоре подделана либо идентификация пройдена не вами. Если паспорт был украден, приложите копию справки из полиции. Как правило, сразу после вашего заявления кредитор начинает внутреннюю проверку. В процессе расследования изучаются записи с видеокамер в офисе, сканы документов к договору, служебную переписку, телефонные записи и другие доказательства. В случае онлайн-займов МФО проверят данные заемщика, его фотографии, а также проведут расследование действий посредников. Если кредитор убедится, что деньги брали не вы, задолженность с вас спишут. Если же он не найдет доказательств того, что деньги по вашему паспорту получили мошенники, подавайте иск в суд.

Если вам кажется, что кредитор подошел к проверке формально и не учел веских доказательств вашей непричастности к долгу, напишите жалобу в интернет-приемную на сайте Банка России. Регулятор запросит у компании отчет о том, как она отреагировала на ваше заявление. Оставить его без внимания компания не сможет.

И как бы ни развивались события, обязательно обратитесь в полицию. Получение кредита или займа на чужое имя — это преступление. Даже если вы решите свою проблему с вашим псевдокредитом, это еще не гарантирует, что не появятся другие. Поэтому очень важно помочь полиции как можно скорее поймать преступников.

Теперь важно проследить, чтобы из вашей кредитной истории удалили информацию о долге, который с вас списал кредитор или суд. Убедитесь в этом, обратившись в бюро кредитных историй (это можно сделать он-лайн).

Чтобы защититься от лжекредитов нужно беречь свой паспорт и его данные. Вот основные правила:

– никому не давайте и нигде не оставляйте паспорт в залог;

– не позволяйте копировать его без весомого повода;

– не отправляйте сканы страниц паспорта посторонним лицам;

– не сообщайте данные неизвестным по телефону или в соцсетях;

– вводите данные паспорта только на защищенных сайтах (в адресной строке должен быть значок закрытого замка) надежных организаций (например, лицензированных банков или страховых компаний) и только когда без этого не обойтись (например, если вы покупаете билеты на самолет или турпоездку);

– при утере паспорта сразу обратитесь в полицию.