MCG – максимально полные и актуальные новости и данные о Москва-Сити

15.11.2020, 9:37, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Интернет, Развлечения, Технологии

Деловой квартал Москва-Сити не оставляет равнодушным никого. Кто-то восхищается небоскребами с умопомрачительной высотой и стремится получить возможность жить и работать в них, кто-то осуждает подобные архитектурные решения, а кто-то видит в них прекрасные возможности для инвестирования. В любом случае востребованность недвижимости в них постоянно растет, а сам грандиозный проект вызывает неподдельный интерес, удовлетворить который поможет специально созданный крупный портал MCG .

Что такое MCG

MCG – обширный, постоянно развивающийся информационный портал, на котором собрана масса полезной информации о Москва-Сити. На сайте присутствуют:

исчерпывающие данные о каждой построенной, строящейся и находящейся на этапе разработке башне, расположенной непосредственно в Москва-Сити и на прилегающих территориях с указанием особенностей примененных инженерных решений, работающих в них офисов компаний, объектов инфраструктуры, достижений, количеством апартаментов и другой полезной информации;

полные данные о каждом находящемся в небоскребах и ТЦ «Афимолл» ресторане, баре, кафе, фастфуде, включая информацию о видах кухни, среднем чеке, расположении, с возможностью забронировать стол;

максимально точная информация о площадках для проведения презентаций, съемок, торжественных мероприятий, банкетов, фуршетов и пр.;

подробные данные обо всех развлекательных заведениях Москва-Сити, включая ночные клубы, боулинг-клубы, смотровые площадки, а также обо всех других многочисленных объектах инфраструктуры;

живые отзывы о каждом интересующем заведении, позволяющие составить максимально полное представление о выбранном ресторане, кафе, клубе или развлекательном заведении;

новости, обеспечивающие возможность постоянно оставаться в курсе последних событий и не пропустить важные и интересные мероприятия.

Таким образом, MCG действительно способен предоставить всю интересующую посетителя информацию о Москва-Сити, ведь редакция портала знает об этом проекте все. С его помощью каждый может узнать, сколько стоит жить в башнях Москва-Сити, кто владеет ими и осуществляет их обслуживание, какие недостатки и достоинства есть у каждого построенного многофункционального комплекса и с какими проблемами сталкивались девелоперы во время строительства, а также многое другое. Удобный функционал сайта позволяет получить профессиональную помощь в подборе недвижимости для любых целей и действительно найти оптимальный объект.

Кому будет полезен MCG

Собранная на сайте информация будет полезной каждому, кто интересуется Москва-Сити. Но особенно ценной она станет для:

инвесторов, интересующихся ходом застройки, перспективами развития московского международного делового центра и поиском новых объектов для выгодного вложения капитала с целью получения прибыли от продажи жилой, офисной или коммерческой недвижимости или сдачи ее в аренду;

желающих приобрести апартаменты или квартиру в башнях Москва-Сити для личного проживания, в качестве апартаментов для «белых воротничков» или в роли подарка для второй половинки, подрастающих детей;

компаний, понимающих перспективы и преимущества переезда офиса в один из небоскребов Москва-Сити;

подыскивающих подходящее заведение для проведения вечера, деловой встречи, праздника или другого мероприятия.