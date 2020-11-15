MCG – максимально полные и актуальные новости и данные о Москва-Сити
15.11.2020, 9:37, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Интернет, Развлечения, Технологии
Деловой квартал Москва-Сити не оставляет равнодушным никого. Кто-то восхищается небоскребами с умопомрачительной высотой и стремится получить возможность жить и работать в них, кто-то осуждает подобные архитектурные решения, а кто-то видит в них прекрасные возможности для инвестирования. В любом случае востребованность недвижимости в них постоянно растет, а сам грандиозный проект вызывает неподдельный интерес, удовлетворить который поможет специально созданный крупный портал MCG.
Что такое MCG
MCG – обширный, постоянно развивающийся информационный портал, на котором собрана масса полезной информации о Москва-Сити. На сайте присутствуют:
- исчерпывающие данные о каждой построенной, строящейся и находящейся на этапе разработке башне, расположенной непосредственно в Москва-Сити и на прилегающих территориях с указанием особенностей примененных инженерных решений, работающих в них офисов компаний, объектов инфраструктуры, достижений, количеством апартаментов и другой полезной информации;
- полные данные о каждом находящемся в небоскребах и ТЦ «Афимолл» ресторане, баре, кафе, фастфуде, включая информацию о видах кухни, среднем чеке, расположении, с возможностью забронировать стол;
- максимально точная информация о площадках для проведения презентаций, съемок, торжественных мероприятий, банкетов, фуршетов и пр.;
- подробные данные обо всех развлекательных заведениях Москва-Сити, включая ночные клубы, боулинг-клубы, смотровые площадки, а также обо всех других многочисленных объектах инфраструктуры;
- живые отзывы о каждом интересующем заведении, позволяющие составить максимально полное представление о выбранном ресторане, кафе, клубе или развлекательном заведении;
- новости, обеспечивающие возможность постоянно оставаться в курсе последних событий и не пропустить важные и интересные мероприятия.
Таким образом, MCG действительно способен предоставить всю интересующую посетителя информацию о Москва-Сити, ведь редакция портала знает об этом проекте все. С его помощью каждый может узнать, сколько стоит жить в башнях Москва-Сити, кто владеет ими и осуществляет их обслуживание, какие недостатки и достоинства есть у каждого построенного многофункционального комплекса и с какими проблемами сталкивались девелоперы во время строительства, а также многое другое. Удобный функционал сайта позволяет получить профессиональную помощь в подборе недвижимости для любых целей и действительно найти оптимальный объект.
Кому будет полезен MCG
Собранная на сайте информация будет полезной каждому, кто интересуется Москва-Сити. Но особенно ценной она станет для:
- инвесторов, интересующихся ходом застройки, перспективами развития московского международного делового центра и поиском новых объектов для выгодного вложения капитала с целью получения прибыли от продажи жилой, офисной или коммерческой недвижимости или сдачи ее в аренду;
- желающих приобрести апартаменты или квартиру в башнях Москва-Сити для личного проживания, в качестве апартаментов для «белых воротничков» или в роли подарка для второй половинки, подрастающих детей;
- компаний, понимающих перспективы и преимущества переезда офиса в один из небоскребов Москва-Сити;
- подыскивающих подходящее заведение для проведения вечера, деловой встречи, праздника или другого мероприятия.
Кроме того, команда проекта MCG не только предоставляет услуги по подбору офисов, апартаментов, квартир или коммерческих помещений для аренды, покупки, бронирования стола в понравившемся заведении или заказу банкета, но и открыта для сотрудничества с физическими и юридическими лицами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет