ПАО «ОДК-Сатурн» внедряет технологии офисных роботов
 

ПАО «ОДК-Сатурн» внедряет технологии офисных роботов

13.11.2020, 10:13, Новости
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ПАО «ОДК – Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершает пилотный проект по внедрению технологии офисных роботов в однообразные, рутинные процессы на платформе отечественной разработки RPA-Robin.

Основной задачей внедрения RPA (Robotic Process Automation – платформа автоматизации бизнес-процессов, использующая настраиваемых программных роботов) является высвобождение человеческих ресурсов для выполнения более значимых трудовых функций, минимизации рисков совершения ошибок, повышения производительности труда.

– В ходе пилотного проекта, реализация которого началась на предприятии в сентябре текущего года, были роботизированы три бизнес-процесса; роботы запущены в промышленную эксплуатацию. Речь идет о процессах по обработке входящих заявок пользователей в системе Naumen Service Desk в подразделениях, подчиненных директору по информационным технологиям: «Пользователь корпоративной информационной системы»; «Внутренняя электронная почта»; «1С: Документооборот», – говорит директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев. – Для дальнейшего развития проекта и накопления компетенций в ПАО «ОДК-Сатурн» разработан перечень бизнес-процессов для роботизации, проведено обучение ключевых специалистов ИТ-подразделений, которые смогут самостоятельно разработать и внедрить роботов.

В настоящее время разрабатываются роботы для автоматизации процессов формирования отчетности с получением и обработкой информации из различных источников для финансово-экономической и кадровой служб. Продолжается роботизация рутинных бизнес-процессов в ИТ-подразделениях. До конца года на предприятии планируется роботизировать не менее пятнадцати процессов, а также внедрить необходимые регламентные процедуры.

Созданная ПАО «ОДК-Сатурн» и РГАТУ им. П. А. Соловьева «Лаборатория цифровых технологий» позволила привлечь к данной работе студентов рыбинского вуза. Они занимаются проработкой сценариев использования RPA при распознавании отсканированных документов и их дальнейшей обработки. Еще один «студенческий» проект – формирование принципиально нового бизнес-процесса на основе RPA по использованию программного обеспечения для профессионального перевода документации.

Реализация пилотного проекта дала возможность отработать методологию и оценить потенциал масштабирования RPA-решений на предприятии. Так, внедрение всего трех программных роботов позволило высвободить 0,22FTE (Full Time Equivalent, эквивалент полной занятости) рабочего времени сотрудников, занятых в бизнес-процессе.

ПАО «ОДК-Сатурн» связывает свое развитие с внедрением в операционную деятельность практически всего спектра новых цифровых технологий. Наибольший интерес на текущий момент вызывают такие направления как большие данные, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение, цифровое обучение, управление знаниями, цифровые двойники, робототехника, суперкомпьютерные вычисления, электронный документооборот, микросервисы. Портфель цифровых проектов компании насчитывает порядка 30 позиций.



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