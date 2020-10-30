ПАО «ОДК-Сатурн» вручили почетную грамоту губернатора

30.10.2020, 13:40, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) вручили почетную грамоту губернатора Ярославской области.

Деятельность компании отмечена за высокие результаты в области промышленного производства, культуры организации, создания высокопроизводительных мест, за активную работу с федеральными институтами государственной поддержки промышленных предприятий и рост налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Церемония награждения состоялась в ярославском Ринг Премьер Отеле 30 октября 2020 года в ходе Дня промышленности Ярославской области.

Промышленный сектор – базовая составляющая экономики Ярославского региона, на территории которого работают свыше 3000 промышленных предприятий. Весомый вклад в развитие региона вносит и рыбинское авиадвигателестроительное предприятие ОДК. Динамичное развитие ПАО «ОДК-Сатурн», многолетний рост объемов выпуска и продаж, заработной платы, основных фондов предприятия, обуславливает устойчивую динамику роста и его налогооблагаемой базы, что работает на стабильность города и области.

– Не секрет, что ПАО «ОДК-Сатурн» является крупнейшим работодателем Ярославской области: на сегодняшний день численность персонала головной площадки компании в Рыбинске составляет 12 800 человек, а с учетом филиалов – 14 300 человек. ПАО «ОДК-Сатурн» является и одним из крупнейших налогоплательщиков региона: по итогам 2019 года мы перечислили в бюджеты всех уровней порядка 3,4 млрд рублей. ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает технологическое развитие, только за минувший год на внедрение новых технологий и оборудования было вложено порядка 3 млрд рублей, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн», председатель Ярославского регионального отделения Союза машиностроителей России Виктор Поляков. – Конечно, в 2020 году на деятельности ПАО «ОДК-Сатурн» не могли не сказаться ограничения, связанные с пандемией. В сложившихся условиях, благодаря мобильности коллектива, управленческим способностям руководителей, по итогам полугодия и девяти месяцев мы выполнили все бюджетные показатели предприятия, включая выручку и объем производства. «Сатурн» исполняет свои обязательства по контрактам, как государственным, так и коммерческим, включая экспортные. Уверен, мы завершим 2020 год с достойными результатами.

Чествование предприятий по итогам ежегодного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» региона состоялось на пленарном заседании Дня промышленности. Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев вручил почетную грамоту губернатора в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» главному инженеру предприятия Игорю Ильину. В пленарном заседании с докладом «Цифровизация машиностроительного предприятия» также принял участие директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.