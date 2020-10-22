Предпринимателям рассказали, как можно снизить затраты в кризис
 

Предпринимателям рассказали, как можно снизить затраты в кризис

22.10.2020, 10:56, Новости
Теги: , ,

Этот год стал проверкой на прочность для большинства сфер бизнеса. Мы собрали рабочие методы от экспертов и известных мировых компаний, которые помогут с успехом пройти этот сложный период.

Берите лучшее на «постоянку»

Есть хорошее мнение, что сложности – это возможности. А почему бы не перенести наиболее удачные решения этого ковидного года в привычные практики? Например, ввести постоянную удаленку для части сотрудников, ведь дистанционная работа уже показала хорошие результаты.

Это позволит сократить расходы на аренду офиса, коммунальные услуги и уборку, ведь можно снять помещение меньше.

Бережливость – путь к успеху

Многие мировые компании, названия которых вы наверняка слышали, очень взвешенно относятся к тратам на нужды бизнеса, а их основатели – настоящие аскеты. Вспомним хотя бы Марка Цукерберга, который выбирает простую одежду, не отдыхает на дорогих курортах и не имеет личного вертолета. Не исключаем, что умение экономить позволило ему добиться таких высот.

Ну и конечно же, помимо офисных трат берегите главный ресурс: свое время и здоровье. Шведы называют оптимальным режим трех восьмерок: 8*8*8. Восемь часов на сон, восемь на работу, а еще восемь на семью. Попробуйте придерживаться этого графика и сами заметите, как ваше самочувствие, настроение и результаты бизнеса пойдут вверх.

Ищите новое применение старым вещам

Попробуйте по-новому использовать те ресурсы, что у вас уже есть. Например, на пустующие окна своего магазина повесьте рекламные плакаты или объявления. А дополнительных клиентов пробуйте привлечь при помощи… SMS. Уже несколько лет предприниматели нашего региона делают таргетированную рекламу своих услуг при помощи SMS-сервиса.

К примеру, Tele2 дает доступ в специальную систему, где пользователь создает SMS-рассылки и выбирает тип получателя. Например, парикмахерская может отправить сообщения о новых услугах женщинам из определенного района города, а магазин – проинформирует собственных клиентов об акциях. Можно выбрать пол, возраст, место жительства получателя и многое другое.

Важно, что рассылки делаются только тем абонентам, кто дал на это согласие. А значит, ваше сообщение попадет точно в цель и поможет достичь успеха.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Сайт для ТИЦ за 700 тысяч рублей

21.10 / Банк России и Роспотребнадзор напомнили кредиторам о недопустимости навязывания допуслуг

20.10 / Опять не срослось

20.10 / Нужно ли заводить ребенку банковскую карту?

19.10 / От тиктокеров-миллионников к тиндерам-долгожителям

19.10 / Одежда от Мега Джинс для женщин

16.10 / «Она утонула»

16.10 / Жителей Рыбинска просят поддержать проект развития исторического центра «Живые кварталы»

13.10 / Простые советы для каждого, которые принесут пользу экологии

13.10 / Lifestyle приложения для вашего досуга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска