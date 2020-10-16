Наградами различного уровня в честь Дня предприятия отмечены свыше 400 работников ПАО «ОДК-Сатурн»
 

Наградами различного уровня в честь Дня предприятия отмечены свыше 400 работников ПАО «ОДК-Сатурн»

16.10.2020, 10:35, Новости
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ПАО «ОДК – Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) отмечает свое 104-летие.

Рыбинское предприятие ОДК по праву входит в ряд тех организаций, которые определяют потенциал России и ее место в мировой экономике. Концентрация научных, производственных и финансовых ресурсов позволяет компании комплексно решать самые сложные задачи на всех этапах жизненного цикла высокотехнологичной продукции – от идеи проекта до его серийного воплощения. И, конечно, движущей силой ПАО «ОДК-Сатурн» всегда были и остаются люди. Хорошо подготовленные специалисты и руководители, для которых двигателестроение стало профессиональным призванием, всегда добивались успехов в реализации самых масштабных проектов.

– В День предприятия мы традиционно оцениваем период с октября минувшего года по октябрь текущего года. Событий за это время свершилось немало. Все они позволяют сделать вывод: «Сатурн» приобрел стабильность. И это главное достижение. В конце минувшего года мы открыли новый литейный цех жаропрочного литья лопаток турбины – уникальное производство в России; рассчитываем, что к 2023 году оно выйдет на полную мощность, и, в том числе, за счет исполнения зарубежных контрактов, будет приносить предприятию хороший доход. Текущий год стал особенным для предприятия, как и для всей нашей страны, в связи с празднованием 75-летия Великой Победы. И мы приложили максимум усилий, чтобы ветераны «Сатурна» не остались без внимания. Совсем недавно нашему предприятию вручена экологическая награда Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы будем внедрять «зеленые» технологии и дальше, в частности, уже в 2020 году начались работы по строительству новых очистных сооружений. В 2020 году на деятельности ПАО «ОДК-Сатурн» не могли не сказаться ограничения, связанные с пандемией. В сложившихся условиях мы, как и прежде, выполняем свои обязательства по контрактам, как государственным, так и коммерческим, включая экспортные. Благодаря мобильности коллектива, управленческим способностям руководителей, по итогам полугодия и 9 месяцев достигнуты все бюджетные показатели, включая выручку и объем производства. В 104-й день рождения предприятия хочется пожелать всем здоровья, стабильности, уверенности в себе, уверенности в будущем. «Сатурн» процветает силами людей, работающих здесь, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн», председатель ЯРО Союза машиностроителей России Виктор Поляков.

В честь Дня предприятия 117 работникам компании вручены Почетные грамоты ПАО «ОДК-Сатурн». Пятьдесят сатурновцев занесены на Доску почета ПАО «ОДК-Сатурн»; по традиции, портреты лучших работников компании украсили не только заводскую Доску почета, расположенную на территории предприятия у центральных проходных, но и городскую Аллею моторостроителей. За многолетнюю и безупречную работу 148 работникам присвоено звание «Ветеран труда» ПАО «ОДК-Сатурн». Наградами министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех и АО «ОДК» отмечена деятельность 59 человек. Почетными грамотами губернатора Ярославской области, регионального департамента инвестиций и промышленности, главы городского округа город Рыбинск награждены 32 сотрудника предприятия.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»



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