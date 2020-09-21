В Рыбинске тепло подается на 94 объекта социальной сферы
 

В Рыбинске тепло подается на 94 объекта социальной сферы

21.09.2020, 15:40, Новости
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В Рыбинске на утро 21 сентября подключено 42 детских сада, 23 школы, 29 учреждений спорта, культуры.

Всего тепло подается на 94 объекта социальной сферы. Процесс подачи теплоносителя и подключения объектов продолжается.

Отопительный сезон в Рыбинске стартовал 18 сентября, напомнили в пресс-службе администрации города. 70 процентов объектов социальной сферы уже подключено. С сегодняшнего дня началось подключение жилого фонда.

– Одномоментно тепло не появится везде, особенно это касается жилого фонда. Управляющие компании подключают дома по графику. Для этого отводится период «пуско-наладки». Подчеркну, на этот этап определен срок – до 5 октября, – рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На особом контроле у городской администрации – микрорайоны Волжский и Переборы, где завершается реконструкция тепловых сетей по инвестиционной программе ООО «Рыбинская генерация». Также в зоне внимания участок теплосетей в районе школы №44 на ул. Гагарина.



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