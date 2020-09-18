ПАО «ОДК-Сатурн» делится опытом международной сертификации производства и выполнения процедур по требованиям EASA

18.09.2020, 17:51, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

Вопросы применения в российских компаниях требований европейских авиационных правил EASA рассмотрели представители предприятий авиационного комплекса Госкорпорации Ростех на семинаре по качеству, организованном АО «ОДК».

Семинар прошел 16-18 сентября на базе рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

В трехдневной работе приняли участие руководители и специалисты ГК «Ростех, АО «ОДК», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «КРЭТ», ПАО «МИЭА», АО «РТ-Техприемка», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «Вертолеты России», ПАО «Казанский вертолетный завод», ООО «ВР-Технологии», АО «У-УАЗ», АО «Технодинамика», АО «НПП «Респиратор». Опытом сертификационной работы с коллегами по авиационному комплексу поделились представители ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-Пермские моторы».

Директор по качеству АО «ОДК» Сергей Антропов:

«ПАО «ОДК-Сатурн» стало первой в России компанией, которая в 2012 году сертифицировала производство гражданских авиационных двигателей SaM146 в Европейском агентстве по безопасности полетов. За прошедшие восемь лет предприятие внедрило все необходимые процедуры и регулярно подтверждает перед аудиторами EASA соответствие своей производственной организации жестким европейским правилам. Поэтому не случайно площадкой для проведения семинара было выбрано ПАО «ОДК-Сатурн». Близки к получению сертификата EASA на производство двигателей ПД-14 и коллеги из АО «ОДК-Пермские моторы». В ходе семинара представители этих двух предприятий ОДК поделились накопленными знаниями и опытом. Итогом проводимой работы станет дорожная карта европейской сертификации производства в рамках реализации ведущих гражданских проектов Госкорпорации Ростех».

Директор по качеству ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Петров:

«Участники семинара познакомились со всеми аспектами сертификации производства в европейском агентстве, от подачи заявки до прохождения полноценных ресертификационных аудитов. Совместно с пермскими коллегами мы поделились опытом, провели экскурсию по цехам, задействованным в производстве гражданских авиационных двигателей. Охватили всю производственную цепочку – заготовительное, механообрабатывающее, сборочное производство, испытательные стенды. И на примере этих цехов показали, как нужно организовывать производство, чтобы оно удовлетворяло и российским, и европейским требованиям».