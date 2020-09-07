В Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» создали класс для дистанционного обучения

07.09.2020, 10:53, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

Пятнадцать персональных компьютеров пополнили один из классов Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

В настоящее время организаторы учебного класса нацелены на разработку программ обучения и тестов по компетенциям в области качества. Использование компьютерного класса и проведение дистанционного тестирования по вопросам качества запланированы уже в четвертом квартале 2020 года. Система дистанционного обучения LMS и учебный класс позволят проводить дистанционное обучение и по другим темам, актуальным для предприятия.

– Для реализации системного подхода к проведению обучения на нашем предприятии внедрен стандарт управляющей компании АО «ОДК» «Управление компетенциями персонала в области качества». Согласно данному документу, персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции установленным требованиям, должен проходить не реже одного раза в четыре года обучение в области качества и итоговое тестирование по результатам проведенного обучения. Таким образом, компетенциям в области качества необходимо обучить значительную долю персонала. В то же время, в связи с пандемией, организация очного обучения затруднена. Поэтому учебный центр совместно с ИТ-специалистами предприятия рассмотрели и реализовали возможность организации дистанционного обучения. Создан учебный класс, где руководители и специалисты предприятия смогут пройти дистанционное обучение и итоговое тестирование, – рассказала начальник Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» Наталья Белова.

Новое информационное пространство создано в ПАО «ОДК-Сатурн» в результате реализации ИТ-проекта по развитию системы дистанционного обучения, запущенного в сентябре 2019 года. На данный момент система внедрена в опытную эксплуатацию, в ней размещены курсы по обучению программным средствам для работников предприятия, разрабатывается и планируется к утверждению контент по компетенциям в области качества. В планах доработка интерфейса системы под нужды компании, что позволит создать единую среду для управления всеми учебными материалами предприятия, повысит качество обучения за счет применяемых современных средств подачи информации.